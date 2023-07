La Passeggiata a mare proseguirà in Fiera. Gara aggiudicata - Tempostretto

I lavori dovrebbero iniziare a fine estate e durare 13 mesi, ecco cosa si prevede

Sarà la Valori s.c.a.r.l. a realizzare i lavori di riqualificazione del quartiere fieristico di Messina. Il Consorzio Stabile di Roma ha presentato un’offerta al ribasso del 31,248% sulla base d’asta di euro 5.214.960 a cui vanno aggiunti euro 101.755 di oneri per la sicurezza.

Nuovo lungomare

L’obiettivo che l’Autorità portuale si è prefissata, e per il quale è stato dato preciso incarico di progettazione all’arch. Giovanni Lazzari, è quello di dar vita finalmente nell’ex quartiere fieristico di Messina ad un lungomare attrezzato, un luogo dinamico pronto a rispondere alle diverse esigenze della città e dei suoi abitanti. Le esigenze di fruizione da parte di tutte le fasce di età saranno soddisfatte con il parco giochi attrezzato per i più piccoli, un campo bocce e un’area relax per le persone più anziane, un’area fitness ed un campo di basket/pallavolo/calcetto/tennis per gli sportivi, centinaia di metri lineari di sedute rivolte sia all’interno della passeggiata che prospicienti lo Stretto, percorsi ideati per i non vedenti e gli ipovedenti e accessibilità assicurata per tutti i diversamente abili. Anche gli animali domestici troveranno spazi a loro disposizione grazie ad un’area dedicata per la loro sgambatura. È stata predisposta inoltre una futura pista ciclo/pedonale che attraverserà in futuro anche le aree del fronte mare in questione.

Via i detriti, nuove demolizioni e recupero spiaggetta

Rimossi i 7.000 metri cubi di detriti provenienti dalla demolizione del fabbricato dell’ex Teatro, si interverrà su una porzione significativa (circa 26.000 metri quadri) dell’ex quartiere fieristico e si recupereranno 2500 metri quadri di aree con la demolizione di capannoni in ferro e fabbricati fatiscenti. Il 61,50 % delle superfici sarà destinato a verde grazie alla piantumazione di ulteriori 7550 tra cespugli, fiori, alberi di basso, medio ed alto fusto, realizzando così un vero e proprio parco lineare parallelo allo straordinario mare dello Stretto. Prevista inoltre la riqualificazione e l’accessibilità alla spiaggetta al confine con il Torrente Giostra.

Via le recinzioni

L’accesso all’area sarà libero e diretto grazie all’eliminazione di tutte le recinzioni prospicienti il viale della Libertà e l’attuale Passeggiata a mare e un impianto di video-sorveglianza supporterà le Forze di Polizia nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità per soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici, privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza.

I lavori potrebbero iniziare a fine estate e hanno una durata stimata di 399 giorni, cioè 13 mesi.

