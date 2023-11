La Peppino Cocuzza Basket Milazzo cede in casa a Giarre - Tempostretto

In serie C la Peppino Cocuzza Basket Milazzo dà vita insieme a Giarre ad un match senza esclusione di colpi. Alla fine gli ospiti espugnano il PalaCocuzza per 75-73

MILAZZO – Nella cornice entusiasmante del PalaCocuzza, la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha dato vita a uno scontro senza esclusione di colpi contro Giarre, sfiorando la vittoria con un finale da brividi. L’incontro è iniziato con gli ospiti che, grazie a ottime percentuali dall’arco, hanno guadagnato un vantaggio iniziale. Tuttavia, i padroni di casa, guidati dal duo Conidi – Collier Brooms, hanno tenuto testa, riducendo il divario.

Una partita avvincente che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Nonostante la sconfitta, la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha mostrato una prestazione straordinaria, dimostrando cuore e determinazione. Adesso, i ragazzi di coach Romeo si preparano per la sfida a Palermo contro il Cus, consapevoli che ogni partita è un’opportunità per crescere e migliorare.

La cronaca

Alla fine del primo quarto, Giarre conduceva 24-16. Il secondo quarto ha visto un’inversione di tendenza, con la squadra di casa che ha dettato il ritmo. I giocatori locali come Iannello e Miraglia hanno trovato continuità in attacco, chiudendo le maglie in difesa. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio 41-36. Il terzo quarto è stato caratterizzato da un’alta intensità difensiva, e entrambe le squadre hanno lottato punto su punto. Alla terza sirena, il punteggio era di 57-58. L’ultimo quarto è stato mozzafiato, con entrambe le squadre che si sono battute strenuamente. A tre minuti dal termine, Giarre ha trovato un break decisivo, toccando il +8 a 30 secondi dalla fine. Tuttavia, un incredibile sforzo finale dei ragazzi di coach Romeo ha portato la partita a -1. Giarre ha resistito, vincendo 75-73.

Tabellino

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo – Giarre 73 – 75

Parziali: 16 – 24; 25 – 12; 16 – 23; 16 – 16.

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo: Conidi 19, De Gaetano 8, Vukobrat 7, Collier Broms 17, Iannello 12, Miraglia 10. Coach: Romeo.

Giarre: Dedolko 14, Vitale 13, Malukas 13, Casiraghi 9, Marzo 9. Coach: D’Urso.

