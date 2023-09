La piscina di Nizza verso la riapertura: "fumata bianca" sui lavori di riqualificazione - Tempostretto

L'impianto è chiuso da un anno. Sarà la Power Team Messina ad eseguire interventi per oltre 100mila euro, in cambio della gestione gratuita

NIZZA – Affidamento diretto e gratuito all’Asd Power Team di Messina per i prossimi 12 anni. In cambio, l’associazione si farà carico dei lavori necessari, per un importo complessivo di 105mila 600 euro. È questa la soluzione trovata per riuscire a riaprire la piscina comunale, chiusa dall’ottobre dello scorso anno quando la Power Team comunicò agli utenti “che, per il momento, la piscina comunale di Nizza di Sicilia rimarrà chiusa, poiché è necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria prima della riapertura”. “Stiamo lavorando – veniva evidenziato in una nota – per rendere l’impianto ancora più sicuro ed accogliente”. Poi silenzio mediatico fino allo scorso 28 giugno, quando l’associazione sportiva, con un post su Facebook, annunciava di aver raggiunto un accordo con il Comune di Nizza di Sicilia per la gestione della piscina comunale.

L’annuncio dell’accordo con il Comune

“A breve – veniva evidenziato nel post – partiranno i lavori per la ristrutturazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’impianto natatorio, le cui condizioni critiche ci hanno costretto alla chiusura nella stagione 2022/2023. Ma adesso guardiamo al futuro. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Natale Briguglio, che ci ha dimostrato di avere a cuore, quanto noi, la riapertura dell’impianto. In questi mesi non è rimasto sordo alle nostre segnalazioni sulle tantissime criticità esistenti e ha cercato, insieme a noi, di trovare una soluzione che restituisse alla comunità questo piccolo gioiello che è la piscina comunale”. Nella stessa circostanza la Power Team annunciava “tantissime attività in programma per la prossima stagione”, dando appuntamento a dopo l’estate.

Iter complesso e tempi lunghi

L’iter burocratico si è però ingarbugliato e trascinato più del previsto. In un primo momento si era pensato alla soluzione tecnica del project financing, ipotesi che però è definitivamente tramontata con la restituzione della cauzione di 3.600 euro per la proposta, versata il 10 febbraio 2023 dall’associazione messinese al Comune di Nizza di Sicilia. La Power Team si è adesso impegnata ad eseguire a proprie spese” i lavori necessari a garanzia della piena funzionalità dell’impianto”, presentando uno studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria della piscina. Lavori che ammontano ad un valore di 105mila e 600 euro, corrispondente al canone di gestione annuo di 8mila 800 euro moltiplicato per gli anni di gestione (12).

Il Consiglio comunale, a giugno, ha stabilito di procedere all’affidamento diretto e gratuito della gestione, riconoscendo l’interesse pubblico del progetto, e successivamente (ad agosto) ha approvato la modifica e l’integrazione della convenzione con l’Asd Power Team per la riqualificazione e la successiva gestione della piscina. Infine, proprio nei giorni scorsi, il responsabile dell’area tecnica del Comune, Umberto Valerini, ha firmato la determina con cui si procede all’affidamento e alla consegna della struttura a Gaetano Accolla, in rappresentanza dell’associazione sportiva. L’affidamento verrà perfezionato alla stipula della convenzione già approvata dal Consiglio.

