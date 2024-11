La pizza messinese vince in tv con la Margherita di Salvatore Burrascano

Nel programma "Pazzi di pizza" una sfida tutta messinese

MESSINA – Una sfida in tv tutta messinese. Nel programma “Pazzi di pizza”, sul canale 33, c’è stata una contesa tra “Da Salvo” e “Farine”. E ha vinto per un punto la prima pizzeria. In particolare, è stata apprezzata la “Margherita” del messinese Salvatore Burrascano, che si ispira alla tradizione napoletana, titolare del locale a Minissale.

“Pazzi di pizza” è uno show di Food Network Tv, per Discovery, “alla scoperta delle migliori pizzerie”, con Fabio Esposito e Sal Da Vinci. Si selezionano due pizzerie per ogni città e va onda ogni giovedì, oltre a essere visibile in streaming.