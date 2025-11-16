La povertà a Messina: un disastro sociale annunciato

Il Rapporto diocesano certifica un fallimento da cui nessuno si può tenere fuori. Centrodestra e centrosinistra responsabili. Governo Meloni latitante al sud

di Marco Olivieri

MESSINA – Avanti tutta verso il disastro sociale a Messina e nel sud d’Italia. “Nessun calcolo ha nessun senso dietro questa paralisi. Gli elementi a disposizione non consentono analisi, e i professori dell’altro ieri stanno affrettandosi a cambiare altare. Hanno indossato le nuove maschere e ricominciano a respirare”, cantava Francesco De Gregori alla fine degli anni Ottanta. Nel frattempo, il Rapporto diocesano 2024-25 su povertà ed esclusione sociale certifica un fallimento da cui nessuno si può tenere fuori. Tutti hanno responsabilità politiche: centrodestra e centrosinistra.

La povertà è strutturale a Messina e non solo. La questione meridionale è affondata negli abissi di un assistenzialismo privo di attenzione al progresso e allo sviluppo. Degli emarginati non frega nulla a nessuno, o quasi, e il governo Meloni è super latitante nel Mezzogiorno. Non esiste una visione politica in termini di creazione d’occupazione e risanamento sociale. E i miglioramenti avuti con il reddito di cittadinanza sono state demoliti per odio ideologico dal centrodestra. Una misura da perfezionare, e non da demolire, come ancora di salvezza in funzione di nuove politiche nel campo dello Stato sociale e del lavoro.

Il flop dell’assegno d’inclusione

Non a caso il Report critica aspramente il nuovo Assegno d’inclusione (Adi) che ha sostituito il Rdc: “Il numero di beneficiari è crollato da 17.298 a 6.652 non per una diminuzione dei poveri ma per l’eccessiva selettività della misura”.

L’ostracismo della destra nei confronti della patrimoniale

In questo contesto, risulta paradigmatica la frase della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce”. E, certo, tanto il debito pubblico, la sanità sempre più privatizzata e il sostegno ai più deboli non sono una priorità. Si preferisce non dire la verità per compiacere i grandi capitali: meglio rinunciare a un piccolo sacrificio da parte di chi ha di più e accentuare la marginalità sociale. Da qui un assurdo, e autolesionistico come Paese, ostracismo nei confronti di una misura necessaria come la patrimoniale.

A Messina domina il lavoro povero e gli inattivi superano gli occupati

Ma torniamo a Messina. I dati Istat rilevano un basso tasso di occupazione (52,6% tra i 20 e i 64 anni) e un’alta incidenza del lavoro povero. Oltre il 40% dei contribuenti dichiara un reddito inferiore ai 15 mila euro. Gli inattivi superano gli occupati (59 mila contro 54 mila). Un dato su cui pesa fortemente l’inattività femminile (51,3% contro il 27,2% degli uomini), spesso dovuta alla carenza di servizi di assistenza all’infanzia e agli anziani. Il fenomeno dei Neet (giovani che non studiano né lavorano) tocca in media il 28% della popolazione giovanile.

La necessità di cambiare rotta in campo economico e sociale

Messina e il sud rimangono terra privilegiata del lavoro nero, della criminalità organizzata e di un futuro incerto se il tema meridionale non verrà, ancora una volta, affrontato in modo adeguato a livello nazionale ed europeo. Infrastrutture, servizi, welfare con sanità e scuola, sostegno al lavoro, nuove tecnologie, turismo, agevolazioni per chi investe nel sud d’Italia: le possibilità esistono. Ma bisogna cambiare rotta in campo economico e sociale. E subito. Nell’immediato e in prospettiva.

Articoli correlati