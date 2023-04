La prevenzione del rischio sismico, ecco la graduatoria dei contributi - Tempostretto

Per gli anni dal 2012 al 2014, è possibile consultare i provvedimenti del dipartimento di Protezione civile regionale, avvisa l'assessore Minutoli

MESSINA – Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico a Messina. In ambito siciliano, sono stati emessi dal dipartimento di Protezione civile regionale i decreti di scorrimento delle graduatorie e di esclusione, in relazione ai contributi richiesti dai cittadini, per le annualità 2012, 2013 e 2014.

“Considerato il lungo lasso di tempo intercorso e visti i tempi ristretti di notifica stabiliti dai provvedimenti – afferma l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli – si iinvitano i cittadini e gli amministratori di condomini, che hanno presentato istanza di contributo relativamente al triennio 2012/2014, a consultare i decreti sul sito istituzionale della Regione siciliana al link “.

Gli interessati, qualora riscontrino l’ammissione al contributo richiesto, per ulteriori informazioni potranno contattare la Protezione Civile comunale al recapito telefonico 090 22866 o inviare una mail a protezionecivile@comune.messina.it.