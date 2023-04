La prima luna piena di aprile e la data della Pasqua - Tempostretto

Ecco alcune particolarità sulla prossima luna piena

Con il mese di aprile arriva la quarta Luna piena del 2023, il plenilunio che quest’anno decide la data della Pasqua cristiana. Secondo quanto deciso nel Concilio di Nicea del 325, l’importante festa religiosa della Pasqua si celebra nella prima domenica successiva alla prima Luna piena di primavera.

Per la Chiesa l’inizio della primavera viene stabilito per convenzione il 21 marzo, in occasione dell’equinozio, anche se in realtà gli equinozi di primavera possono verificarsi anche il 20 o il 19, e quest’anno l’equinozio è stato il 20.

Come si calcola la data di Pasqua?

Per calcolare la data di Pasqua bisogna quindi verificare quando avviene la prima Luna piena dopo il 21 marzo, e da quel momento contare i giorni fino alla prima domenica utile. Quest’anno la prima Luna piena dopo il 21 marzo sarà il 6 aprile, un giovedì, e la prima domenica successiva è domenica 9 aprile, giorno di Pasqua nel 2023.

La Luna piena di aprile 2023

La Luna piena di aprile del 2023 sarà quindi giovedì 6. Non sarà ancora una superluna, per quell'evento bisognerà aspettare l'estate, in particolare il mese di luglio. Se vuoi sapere quando ci sarà Superluna nel 2023, puoi leggere questo articolo.