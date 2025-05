“La proposta di dissalatori in Sicilia? Una grande occasione contro la crisi idrica”

La sottosegretaria Siracusano commenta l'idea di Webuild: "Il ponte un attrattore per altri investimenti"

Impianti di dissalazione. Il piano di Webuild con capitali privati contro la siccità in Sicilia, con tanto di proposta alla Regione. Interviene la sottosegretaria Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia: “Desidero congratularmi con il Gruppo Webuild e con l’ad Pietro Salini per la proposta presentata alla Regione siciliana concernente la realizzazione di un ampio piano di interventi – interamente finanziati da capitali privati – in grado di contribuire a risolvere per sempre il problema della siccità nell’isola. Un dramma che ogni anno assilla centinaia di migliaia di siciliani, e che mette regolarmente in ginocchio attività industriali, agricole e allevamenti”.

Continua Siracusano: “Gli impianti di dissalazione realizzati da Webuild servono già 20 milioni di persone al giorno, adesso il Gruppo è pronto ad impegnarsi in Sicilia e – nell’arco di due anni – a rendere l’acqua disponibile e senza limiti per i cittadini siciliani, con un investimento completamente privato di quasi 900 milioni di euro. Il Ponte sullo Stretto di Messina si conferma un’opportunità e soprattutto un attrattore per ulteriori investimenti e per altre opere infrastrutturali, e questo è uno di quegli esempi virtuosi che lo certificano. Una proposta concreta, chiara, già ampiamente utilizzata, una grande occasione per la Sicilia”.