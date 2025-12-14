 La rapina in farmacia sul Viale San Martino, fermato un uomo

La rapina in farmacia sul Viale San Martino, fermato un uomo

Marco Olivieri

La rapina in farmacia sul Viale San Martino, fermato un uomo

domenica 14 Dicembre 2025 - 14:50

Dovrebbe essere stato identificato l'autore della rapina avvenuta stamattina a Messina in centro. Le indagini continuano

MESSINA – Stamattina la rapina nella Farmacia del Viale. Un uomo ha minacciato una farmacista e si è fatto consegnare l’incasso. Poi è scappato e sul posto sono giunte le Volanti. Ma, dopo poche ore, la polizia ha proceduto con un fermo. Dovrebbe essere stato identificato, infatti, l’autore della rapina in pieno centro a Messina, zona isola pedonale sul Viale San Martino.

L’uomo è stato rintracciato e condotto negli uffici della polizia per gli adempimenti di legge.

Il bottino dovrebbe essere stato in parte recuperato e s’indaga su eventuali complici. In particolare, sono state esaminate le immagini della videosorveglianza della farmacia e dei negozi vicini.

