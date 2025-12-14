La rapina in farmacia sul Viale San Martino, fermato un uomo

Dovrebbe essere stato identificato l'autore della rapina avvenuta stamattina a Messina in centro. Le indagini continuano

MESSINA – Stamattina la rapina nella Farmacia del Viale. Un uomo ha minacciato una farmacista e si è fatto consegnare l’incasso. Poi è scappato e sul posto sono giunte le Volanti. Ma, dopo poche ore, la polizia ha proceduto con un fermo. Dovrebbe essere stato identificato, infatti, l’autore della rapina in pieno centro a Messina, zona isola pedonale sul Viale San Martino.

L’uomo è stato rintracciato e condotto negli uffici della polizia per gli adempimenti di legge.

Il bottino dovrebbe essere stato in parte recuperato e s’indaga su eventuali complici. In particolare, sono state esaminate le immagini della videosorveglianza della farmacia e dei negozi vicini.