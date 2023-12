La rassegna su Miyazaki si conclude con "Ponyo sulla scogliera" - Tempostretto

Biglietti omaggio per i bambini sabato e domenica con il Cineclub dei piccoli al Lux di Messina

MESSINA – Ultimo appuntamento con la rassegna Miyazaki al Cinema Lux per Il Cineclub dei Piccoli. Sabato 30 e domenica 31 dicembre, al Lux, alle 16.30, è in programmazione “Ponyo sulla scogliera”. Dopo le proiezioni delle settimane successive e in attesa dell’uscita in sala dell’ultimo capolavoro “Il ragazzo e l’airone” (che sarà in programmazione proprio al Cinema Lux dal 1° gennaio) la rassegna di 4 titoli prodotti dallo Studio Ghibli e rimasterizzati in 4K da Lucky Red dal titolo “Il meraviglioso mondo di Haya Miyazaki” prosegue con il quarto e ultimo appuntamento.

Si tratta di una fiaba avventurosa sull’amore infantile che rivisita “La Sirenetta” di Andersen, piena di magia e alchimia, straordinaria rappresentazione dell’inconscio umano e monito al senso di responsabilità nei confronti del mondo che ci circonda.

Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono biglietti omaggio per tutti i bambini. La proiezione è consigliata dai 5 anni in su.

Non occorrono prenotazioni.

Sosuke, un bimbo di cinque anni, vive in cima a una scogliera. Una mattina, giocando sulla spiaggia sotto casa, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la salva e la mette in un secchio di plastica verde.

Tra i due nasce subito un legame forte e Sosuke promette a Ponyo che si prenderà cura di lei. Ma il padre di Ponyo, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell’oceano.

Ma Ponyo vuole diventare umana ed è così determinata da tentare la fuga. Prima di farlo, però, versa nell’oceano l’Acqua della Vita, la preziosa riserva dell’elisir magico di Fujimoto.

L’acqua del mare si alza. Le sorelle di Ponyo sono trasformate in enormi onde dalla forma di pesce che si arrampicano alte fino alla scogliera dove si trova la casa di Sosuke. Il caos sprigionato dall’oceano avvolge il villaggio di Sosuke che affonda sotto i flutti marini.

Riusciranno un bimbo e una bimba, con amore e responsabilità, a salvare il mare e la vita stessa?

Il Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.