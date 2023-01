La reggina Daniela De Blasio guiderà la Commissione regionale Pari opportunità - Tempostretto

Stamattina l'elezione. Rosellina Madeo sarà vicepresidente. Mancuso: «Adegueremo la legislazione regionale tenendo conto della "questione femminile"»

REGGIO CALABRIA – La reggina Daniela De Blasio – già consigliera provinciale di parità e consigliera nazionale supplente di parità – è la nuova presidente della Commissione regionale Pari opportunità. Questa mattina l’elezione, che ha visto invece Rosellina Madeo prescelta quale vicepresidente.

La prossima sessione di lavori è programmata fin d’ora per le 15,30 del 6 febbraio prossimo.

A margine dell’elezione dei vertici della Crpo, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha evidenziato come «tra le tante discriminazioni che le donne subiscono, soprattutto al Sud e in Calabria, l’assenza di lavoro è una delle più acute. L’investimento sull’occupazione femminile è un investimento sul futuro del Paese. Accresce la prosperità e genera benefici immediati. Se l’Italia avesse il tasso d’occupazione femminile medio Ue, il Pil farebbe un balzo in avanti di più punti».

In questa direzione, l’8 marzo scorso il Consiglio regionale approvò una legge contro la discriminazione delle donne nel mercato del lavoro. E peraltro, ha rammentato lo stesso Mancuso, «la centralità della questione – donna è solennemente ribadita nel Pnrr, che individua la parità di genere come una delle tre priorità (assieme a quella territoriale e generazionale) da perseguire in tutte le missioni che lo compongono».

Peraltro, il Consiglio regionale – ha osservato il suo presidente – s’impegna ad «adeguare la legislazione regionale alle sollecitazioni che giungono dalle donne», considerato che ogni problema che le affligge, «inclusa la piaga della violenza di genere, chiama in causa anche gli uomini e incide sulla qualità della democrazia».

Articoli correlati