La Covisoc esclude la Reggina dal prossimo campionato di serie B - Tempostretto

La decisione della Covisoc; sul portale Figc non risulterebbero ancora i bonifici degli ultimi tre mesi ai calciatori e altri ritardi

ROMA – La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Covisoc), ha escluso la Reggina dal prossimo campionato di calcio di serie B. La società amaranto, alle prese con la questione del mancato pagamento di alcuni emolumenti secondo le scadenze federali, aveva presentato in Lega B la documentazione richiesta, ma sul portale Figc non risulterebbero ancora i bonifici degli ultimi tre mesi ai calciatori e anche i pagamenti dei 5 mesi di Inps e dei 4 di Irpef del 2023, costati già 5 punti di penalizzazione alla squadra.

Un vero e proprio guazzabuglio, perchè, per la legge ordinaria la società amaranto è in regola, in quanto i soldi possono essere versati entro il 12 luglio. Dall’altra l’ordinamento sportivo che imponeva come tutte le pendenze debbano essere saldate tassativamente entro il 20 giugno. Staremo a vedere.