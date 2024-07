“La Regione aiuta Messina ma Basile e Amam sono inefficaci”

Il capogruppo di FdI risponde a Carreri, coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, su crisi idrica e altri temi in agenda

MESSINA – “La Regione siciliana sta sostenendo le iniziative del Comune e l’Amam pensi alle sue carenze in termini di risposte ai cittadini. Così come Basile, invece di lamentarsi, dovrebbe agire con più efficacia sul fronte acqua”. Ancora polemiche tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia. Il capogruppo in Consiglio comunale, Libero Gioveni, risponde al coordinatore cittadino Nino Carreri. Ecco la replica: “Prendo atto con piacere della ritrovata verve politica del coordinatore comunale di ScN, folgorato anche lui sulla via del Nisi dopo i suoi variegati trascorsi politici, che non perde tempo a fare da parafulmine o da buon “assessore badante delle migliori occasioni” (in questo caso del buon Caminiti) anche su questioni oggettivamente inopinabili come lo è, appunto, la crisi idrica. Lo ringrazio intanto per aver ricordato che la nostra assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, ha cofinanziato gli eventi di Vara e Giganti con 40.000 euro. Fatto che il buon Carreri sa non essere mai accaduto prima. E vorrei pure ricordargli che ha dimenticato di ringraziarci anche per i finanziamenti concessi per i grandi eventi del Beach Soccer e del Meeting Tourism dello Stretto“.

Continua Gioveni: “Rispedisco subito al mittente, intanto, le accuse di sciacallaggio politico, se non altro perché chi, come lui, ha accusato per esempio la collega Di Ciuccio di aver difeso strenuamente la posizione dell’ex commissario della struttura contro il dissesto idrogeologico, non ricorda di essersi immortalato fiero e sorridente proprio accanto a lui il giorno della consegna del torrente Bisconte”. Non a caso il capogruppo ha inviato anche una foto di Carreri con Croce, scattata in quell’occasione.

“Basile in spaventoso ritardo sul bilancio consuntivo”

E ancora: “Quindi, per cortesia, non faccia lezioni di morale politica a noi o ai suoi futuri alleati del Pd (anzi, stia attento con queste uscite che possono minare i progetti ambiziosi del suo leader) e pensi piuttosto ad essere più produttivo per la sua compagine politica, per esempio sollecitando la sua amministrazione a portarci in aula il Bilancio consuntivo 2023 per i cui spaventosi ritardi Messina è stata commissariata da quella Regione che lui tanto strumentalmente accusa. E che invece, per esempio, dovrebbe ringraziare per i 6 milioni di euro che ci ha concesso per compensare il costo del trasporto dei rifiuti all’estero”.

“Il sindaco poteva chiedere a Schifani il recesso momentaneo della convenzione con Siciliacque”

Sostiene il capogruppo di FdI: “Ora, entrando più nel merito della questione idrica, nell’evidenziare che il sottoscritto, se avesse voluto speculare, non avrebbe certamente riportato solo il caso limite di via Lanzetta ma avrebbe prodotto un autentico “bollettino da guerra” (ma a quello ci pensano ogni giorno gli stessi esasperati cittadini sui social), vorrei ricordare al “paladino” di ScN un’altra cosa. Il suo sindaco, anziché rappresentare solo lamentele nell’ultimo vertice con il presidente Schifani, avrebbe potuto chiedergli, a costo zero per il Comune, l’applicazione dell’articolo 6 della legge regionale dell’11 agosto 2015 n. 19. Ovvero il recesso momentaneo della convenzione con Siciliacque per la gestione dell’Alcantara da cui quindi, senza costi aggiuntivi, avrebbe potuto attingere Amam”.

“Amam non ha risposto alle associazioni dei consumatori”

Aggiunge Gioveni, con le ultime frecciate: “A proposito di Amam, visto che il “tuttologo” Carreri ridimensiona di gran lunga il ruolo politico e l’immagine degli assessori e degli stessi presidenti delle partecipate, mi chiedo perché non si sostituisca alla presidente Bonasera intanto per rispondere ai reclami ricevuti da Amam. Reclami anche attraverso le associazioni dei consumatori sulla presunta prescrizione delle quote allocative 2020 notificate agli utenti nelle fatture del primo bimestre 2023. Ancora questi utenti aspettano da Amam queste risposte caro Carreri, non solo l’acqua. Beh, in effetti potrebbe essere un’idea, visto che avevamo chiesto le dimissioni della presidente Bonasera, di avere Carreri nuovo presidente di Amam. Perché no, noi di Fratelli d’Italia saremmo contenti vista l’attenzione dimostrata su tutto dal mio ex collega d’aula che da poco, dimenticavo, è diventato pure scrittore di testi per qualche consigliere circoscrizionale, Insomma, il buon Carreri ha proprio un futuro assicurato”.

