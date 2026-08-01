La ricerca nelle macerie, smentita l’individuazione di un terzo disperso

Il comandante dei vigili del fuoco di Messina smentisce un terzo ritrovamento ma "gli spazi dove muoverci sono stati individuati"

MESSINA – Crollo di una palazzina a Pistunina. La ricerca continua tra le macerie. Il comandante Michele Burgio smentisce l’individuazione di un terzo disperso. In un nuovo punto stampa a Pistunina, il comandante dei vigili del fuoco di Messina ribadisce “l’impegno per trovare i 4 dispersi. Anche se si superano le 36 ore la speranza di trovarli vivi rimane. Oggi lavoriamo, tra 60 e 70 vigili del fuoco, in condizioni migliori. I luoghi dove potrebbero trovarsi sono stati individuati. E l’apporto dei cani è prezioso. La ragazza, cassiera nel negozio, era collocata in uno spazio più difficile da raggiungere. Ma stiamo facendo di tutto”.

Ha aggiunto il comandante: “Il presidente Schifani ha assicurato il massimo supporto organizzativo. Stiamo lavorando in sinergia tra le istituzioni e senza sosta”.

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