 La ricerca nelle macerie, smentita l'individuazione di un terzo disperso

La ricerca nelle macerie, smentita l’individuazione di un terzo disperso

Marco Olivieri

La ricerca nelle macerie, smentita l’individuazione di un terzo disperso

sabato 01 Agosto 2026 - 13:41

Il comandante dei vigili del fuoco di Messina smentisce un terzo ritrovamento ma "gli spazi dove muoverci sono stati individuati"

MESSINA – Crollo di una palazzina a Pistunina. La ricerca continua tra le macerie. Il comandante Michele Burgio smentisce l’individuazione di un terzo disperso. In un nuovo punto stampa a Pistunina, il comandante dei vigili del fuoco di Messina ribadisce “l’impegno per trovare i 4 dispersi. Anche se si superano le 36 ore la speranza di trovarli vivi rimane. Oggi lavoriamo, tra 60 e 70 vigili del fuoco, in condizioni migliori. I luoghi dove potrebbero trovarsi sono stati individuati. E l’apporto dei cani è prezioso. La ragazza, cassiera nel negozio, era collocata in uno spazio più difficile da raggiungere. Ma stiamo facendo di tutto”.

Ha aggiunto il comandante: “Il presidente Schifani ha assicurato il massimo supporto organizzativo. Stiamo lavorando in sinergia tra le istituzioni e senza sosta”.

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Un commento

  1. Antonino 1 Agosto 2026 14:32

    Cerchiamo in questo dramma di evitare di dare notizie false!

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