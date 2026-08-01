Cocina a Pistunina: “Abbiamo individuato dove sono i dispersi” VIDEO

Tre giorni dopo il crollo arriva a Messina anche il capo della Protezione civile regionale, insieme al Governatore Schifani. Salvo Cocina ha effettuato un sopralluogo nell’area della palazzina di Pistunina dove, sotto le macerie, all’alba di oggi è stato recuperato il corpo di Rosa Leone. Cocina ha incontrato i vertici dei vari reparti e delle squadre operative a lavoro per il recupero dei dispersi e la messa in sicurezza dell’area, poi ha incontrato la stampa rispondendo alle tante domande, comprese quelle sulle cause della tragedia.

Non perdiamo le speranze

A proposito dell’ipotesi che sia stato abbattuto un muro portante durante recenti lavori, Cocina chiarisce che solo gli accertamenti possono stabilire cosa è esattamente accaduto e che nel caso di queste strutture non ci sono muri portanti ma pilastri. Il responsabile Protezione civile siciliana si concentra però sulla priorità che è quella legata al recupero dei dispersi: “Non perdiamo la speranza, nei casi di terremoti sono stati recuperati sopravvissuti anche dopo 4 giorni. La priorità è provare a trovare le persone sperando che siano ancora vive. Abbiamo individuato i luoghi dove potrebbero essere”.