Palazzina crollata a Pistunina, il corpo ritrovato nella notte è di Rosa Leone

I vigili del fuoco avevano comunicato il recupero avvenuto intorno alle 4. Restano 4 dispersi

MESSINA – È di Rosa Leone il corpo ritrovato nella notte, intorno alle 4, dai vigili del fuoco di Messina, che proseguono nelle operazioni di ricerca dei dispersi dopo il crollo della palazzina di Pistunina. A oltre 36 ore dal disastro, sono stati trovati i corpi di Carmelo Leone e della sorella Rosa, identificata dalla figlia Clelia. Restano 4 dispersi: Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone), Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica.