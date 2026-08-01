Schifani a Messina: “Regione accanto alle famiglie e alla città”

Il Governatore ha incontrato le squadre operative e assicurato il supporto alle ricerche attraverso i mezzi del Risanamento

l presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato questa mattina sul luogo del crollo della palazzina nel quartiere Pistunina di Messina dove sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi. Ad accompagnarlo il capo del dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina e il sub commissario per il risanamento Santi Trovato.

Schifani a Messina, riunione operativa nell’area della tragedia

Nel corso della visita il presidente ha incontrato il vice prefetto vicario Cettina Pennisi, il questore Salvatore La Rosa, il sindaco Federico Basile, il comandante provinciale del vigili del fuoco Michele Burgio e i responsabili delle strutture operative impegnate nei soccorsi per fare il punto sull’andamento delle ricerche e sulle attività in corso.

Sopralluogo investigativo in mattinata dopo il ritrovamento della seconda vittima

Il Governatore siciliano è arrivato in città poche ore dopo il ritrovamento della seconda vittima, Rosa Leone, sorella di Carmelo il cui corpo è stato ritrovato sotto le macerie ieri mattina pochi minuti prima delle 9. Insieme a lui ha effettuato un sopralluogo anche il capo della Protezione civile regionale Salvatore Cocina. Poco prima dell’area era tornato il procuratore capo di Messina Antonio D’Amato insieme al comandante provinciale dei Carabinieri Lucio Arcidiacono. “Dobbiamo acquisire elementi nell’immediatezza, secondo le procedure di garanzia, che saranno utili alle indagini”, ha spiegato il capo degli investigatori, che ha affidato il fascicolo alla sostituta Anita Siliotti.

Regione vicina alla città e alle famiglie

Schifani ha voluto essere presente per testimoniare personalmente la vicinanza della Regione alla comunità messinese e alle famiglie che stanno vivendo ore di immenso dolore e di grande apprensione. Il presidente ha ringraziato le autorità e tutti gli uomini e le donne dei vigili del fuoco, della Protezione civile, delle forze dell’ordine e del sistema sanitario che stanno operando senza sosta con professionalità e straordinario senso del dovere.

Mezzi della Regione a supporto dei soccorritori

Il presidente ha confermato che la Regione continuerà a garantire ogni supporto necessario. Fin dalle prime ore dell’emergenza, Schifani, nella qualità di commissario di governo per il risanamento di Messina, ha disposto l’invio dei mezzi impiegati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli di Messina a supporto delle operazioni di soccorso per agevolare la rimozione delle macerie.