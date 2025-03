Dacquoise alle fragole e panna: un dolce soffice e fresco per ogni occasione

In cucina con Tempostretto

La Dacquoise è un dolce di origine francese che prende il nome dalla città di Dax, nel sud-ovest della Francia. La sua base, un impasto di albumi montati a neve con zucchero e mandorle, è leggera e soffice. Tradizionalmente preparata con una farcitura di crema al burro o ganache, oggi vi proponiamo una variante fresca e primaverile con fragole e panna montata. Questo dolce è perfetto per celebrare la stagione delle fragole o per ogni occasione speciale in cui desiderate stupire i vostri ospiti con un dessert elegante ma semplice.

Ingredienti per la dacquoise:

300 g di albumi (circa 8-9 uova)

(circa 8-9 uova) 180 g di zucchero semolato

100 g di farina di mandorle

100 g di zucchero a velo

50 g di farina 00

Un pizzico di sale

Ingredienti per la farcitura:

500 g di fragole fresche

300 ml di panna fresca da montare

80 g di zucchero a velo

Un cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale)

Preparazione della base dacquoise:

Preparazione delle meringhe: Preriscaldare il forno a 180°C. Foderate due teglie con carta da forno e disegnate due cerchi (circa 20 cm di diametro) sulla carta per aiutarvi a formare delle basi uguali. Montate gli albumi con un pizzico di sale in una ciotola capiente. Quando iniziano a diventare spumosi, aggiungete gradualmente lo zucchero semolato continuando a montare fino a ottenere una meringa ferma e lucida. Aggiunta degli ingredienti secchi: In una ciotola separata, mescolate insieme la farina 00, la farina di mandorle e lo zucchero a velo. Incorporate delicatamente questo mix alla meringa con una spatola, facendo attenzione a non smontare l’impasto. Cottura: Distribuite l’impasto ottenuto sui cerchi disegnati sulla carta da forno. Infornate a 180°C per circa 20-25 minuti, finché le basi non risultano dorate e croccanti all’esterno. Una volta cotte, lasciatele raffreddare completamente.

foto 1

Preparazione della farcitura:

Preparazione delle fragole: Lavate bene le fragole, rimuovete il picciolo e tagliatele a fettine. Se le fragole sono particolarmente acide, potete cospargerle con un po’ di zucchero per farle macerare per circa 30 minuti. Montaggio della panna: Montate la panna fresca con lo zucchero a velo (e, se desiderate, con l’estratto di vaniglia) fino a ottenere una consistenza soffice e stabile. Attenzione a non montarla troppo, altrimenti potrebbe separarsi. Un trucchetto per non fare smontare la panna è aggiungere un cucchiaio di mascarpone per ogni 200 ml di panna fresca. In alternativa in pasticceria si usa la gelatina alimentare o “colla di pesce”. Ma l’uso della colla di pesce richiede pratica ed esperienza perchè la gelatina va riscaldata a 40° mentre la panna deve essere molto fredda per montare. Se mettete la gelatina calda sulla panna fredda raggruma immediatamente e avrete rovinato la panna che sarà piena di grumi ed immangiabile. Quindi se non siete proprio esperti evitate di usarla. Come ho suggerito all’inizio è preferibile usare lo zucchero a velo visto che contiene piccole percentuali di amido che aiutano a stabilizzare la panna una volta montata.

foto 2

Montaggio della dacquoise:

Posizionate una delle basi di dacquoise su un piatto da portata. (foto 1, 2, 3) Stendete uno strato di panna montata sulla base di dacquoise. Disponete sopra la panna le fettine di fragole, creando uno strato uniforme. Adagiate sopra l’altro disco di dacquoise e ripetete con un altro strato di panna e fragole. Potete decorare la parte superiore con ulteriori fragole e una spolverata di zucchero a velo per un tocco finale elegante.

foto 3

Consigli:

Varianti : Potete arricchire la crema di panna con un po’ di mascarpone per una consistenza più ricca o aggiungere qualche goccia di liquore (come il limoncello o il rum) alle fragole per un sapore più audace.

: Potete arricchire la crema di panna con un po’ di mascarpone per una consistenza più ricca o aggiungere qualche goccia di liquore (come il limoncello o il rum) alle fragole per un sapore più audace. Preparazione anticipata: Le basi di dacquoise possono essere preparate in anticipo e conservate in un contenitore ermetico. Il dolce assemblato va consumato entro 2-3 ore, per evitare che la panna si sgonfi e che la dacquoise assorba troppa umidità dalle fragole.

La Dacquoise alle fragole e panna è un dolce fresco, leggero e perfetto per le giornate primaverili ed estive. La sua combinazione di mandorle croccanti, panna soffice e fragole dolci è irresistibile, e sicuramente conquisterà il palato di tutti!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.

