La Saracena Volley, a Palermo arriva il sesto successo della stagione - Tempostretto

Nel torneo di serie B2 femminile di pallavolo, le pattesi espugnano il "PalaCruillas" di Palermo. Coach Fazio: "Ora ci sono maggiori serenità e convinzione"

PATTI – Si chiude con un successo l’anno solare de La Saracena Volley. Nell’ultimo turno di campionato, l’undicesimo della stagione di serie B2 femminile – girone L, al “PalaCruillas” di Palermo finisce con la vittoria (1-3) delle ragazze di coach Domenico Fazio sulle padrone di casa della Trinacria Volley, abili a conquistare in quattro set l’intera posta in palio. Si tratta del secondo successo consecutivo, dopo quello con Mascalucia della settimana prima, il sesto stagionale.

Avanti di due set, conquistati senza particolari affanni, (21-25,17-25), La Saracena perde il terzo ai vantaggi (26-24), dopo aver sprecato un congruo vantaggio accumulato, per poi chiudere il match a mani basse, dimostrando lucidità di gioco, nel quarto (11-25).

Coach Fazio si affida in avvio al solito sestetto base delle ultime gare con Amaturo in regia, il capitano Tumeo suo opposto, Chillemi e Prinzivalli nel reparto centrale, posto 4 Sasha Costabile e Roberta Ferraro, libero Oliva. Nel corso del match spazio per Sofia Valore, Mireja Jimenez e Chiara Vassallo, mentre si è rivista in campo, dopo una lunga assenza per infortunio, Marika Costabile, un’arma in più per coach Fazio che alzerà ulteriormente il livello di pericolosità ed efficacia della batteria di prima linea delle bianconere.

Hanno diretto l’incontro Diego Lonardo (1°) e Flavia Caltagirone (2°).

Coach Domenico Fazio (La Saracena Volley)

Coach Fazio: “Identità e recupero di alcune atlete ci stanno dando una mano”

Soddisfacenti il rendimento della squadra nelle ultime gare per coach Domenico Fazio: “Chiudiamo con un successo prezioso questo 2023 e la prima fase di questa stagione. A due gare dal termine del girone d’andata, non è ancora tempo di stilare bilanci, ma sicuramente i risultati e, soprattutto, le prestazioni più recenti, ci danno conforto per le gare successive”.

Finalmente, la strada intrapresa sembra quella giusta: “La squadra ha sicuramente avviato un percorso volto a trovare una propria identità ed, in tal senso, il recupero di tutte le infortunate, ci ha aiutato ad alzare il livello di qualità e di competitività in allenamento. Le ragazze hanno iniziato a giocare con maggiore serenità, convinzione dei propri mezzi e la qualità del gioco è salita in maniera esponenziale”.

La posto 4 Marika Costabile (La Saracena Volley) al rientro dopo un lungo infortunio

La situazione in classifica e prossimo turno

In virtù del successo di Palermo, La Saracena si conferma al sesto posto in classifica con 19 punti, quattro in più della inseguitrice San Lucido e sei in meno di Volley Valley in quinta posizione. La formazione pattese tornerà in campo, nell’anticipo serale della dodicesima giornata di campionato, nella sfida casalinga del “PalaSerranò” con la Volley Palermo. Inizio fissato alle ore 20.

