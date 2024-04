La Saracena Volley fa tremare Modica. A Patti la capolista vince con fatica

Serie B2/f - Le ragazze di coach Fazio cedono in casa di fronte alla formazione di testa del girone L. Adesso, la trasferta di Mascalucia. Coach Fazio: "Prossimo avversario in ottimo stato di forma"

PATTI – Si chiude con una sconfitta (1-3) contro la capolista Pvt Modica, la ventiduesima gara stagionale per la formazione de La Saracena Volley. Come già nel girone di andata, le ragazze di coach Fazio riescono a mettere in seria difficoltà le avversarie, riuscendo, questa volta, a portare via il primo parziale con una prestazione perfetta, per poi subire il ritorno delle ospiti.

Peccato per alcune azioni con contorno di polemica agonistica che, con una differente interpretazione da parte della direzione di gara, forse avrebbero potuto regalare ai supporters pattesi un prosieguo di gara quantomeno più equilibrato anche nel risultato.

In realtà, lunghi scambi accompagnati da una decisa propensione a non lasciare nulla all’antagonista di oltre rete, rivissuti dal vivo o anche solo attraverso le immagini video del match, potrebbero raccontare molti più dettagli dei freddi numeri che, come spesso accade, esprimono meno del parquet.

Coach Domenico Fazio

Coach Fazio: “Siamo vivi. La gara contro Modica lo dimostra”

“Sabato abbiamo dimostrato che la squadra è viva – ha dichiarato coach Domenico Fazio. Questo, da un lato, ci rinfranca e fa comprendere la bontà del lavoro che stiamo portando avanti, dall’altro aumenta un pò il rammarico per ciò che sarebbe potuto essere, se avessimo replicato la prestazione di sabato contro formazioni di tutt’altra tipologia; avremmo potuto conquistare punti in più”.

“Chiaramente – prosegue Fazio – adesso pensarci sopra serve a poco. Dobbiamo metterci alle spalle un periodo non felicissimo dal punto di vista dei risultati che non sono stati brillantissimi ultimamente. Magari, quanto fatto sabato, ci darà adesso una spinta nel finale di stagione”.

A sinistra: il capitano e palleggiatrice della Pvt Modica, Michela Brioli. A destra, il capitano e opposto de La Saracena Volley, Desy Tumeo

Ad un certo punto del match, la capolista ha anche probabilmente un pò temuto di perdere terreno in classifica proprio a Patti; infatti, le modicane si sono spesso affidate ad appoggi d’astuzia, senza andare a forzare il colpo: “In parte sì; qualcosa hanno cambiato, ricorrendo ad un gioco più d’esperienza. In realtà, abbiamo perso noi un pò di intensità su situazioni di gioco riuscite bene nel primo set e, in parte, anche nel quarto, tenendo un livello di attenzione molto dispendioso, soprattutto in difesa e in fase di contrattacco. Forse, è naturale non riuscissimo a mantenere quei ritmi per tutta la gara”.

Domenica si va a Mascalucia; all’andata finì 3-0 per le bianconere: “Non è sicuramente la gara ideale per tornare a vincere. Si tratta di una squadra che attraversa un ottimo momento, venendo da tanti successi consecutivi (le etnee non perdono dal 3-0 di Caltanissetta del 17 Febbraio scorso, ndr). Sarà un’altra gara complicatissima contro giocatrici esperte del calibro di Bachini, Lombardo, La Motta. A Gennaio si è anche rinforzata con l’innesto di Sharon Luzzi (schiacciatrice di 190 cm, ndr) proveniente da Terrasini, e una nuova coppia di liberi. Luzzi ha disputato, negli ultimi anni, campionati di B1 e che fa la differenza in campo. Ha trovato un assetto importante, anche se già prima aveva fatto bene”.

I due capitani di La Saracena, Desy Tumeo, e Pvt Modica, Michela Brioli, con i direttori di gara durante le fasi del sorteggio

L’assistant coach Mondello: “Sapevamo sarebbe stato difficile”

“Sapevamo che contro Modica sarebbe stata una partita complicata – esordisce l’assistant coach Samuele Mondello. Del resto, è prima in classifica con un numero pazzesco di partite vinte 3-0. Abbiamo comunque provato a prepararla nel migliore dei modi e siamo contenti della prestazione; un gran primo set con buon gioco espresso anche dopo. Purtroppo per noi, le qualità della squadra avversarie sono notevoli. Siamo comunque contenti di quanto fatto”.