La Saracena Volley, sarà ancora coach Fazio a guidare la prima squadra - Tempostretto

Per la seconda stagione consecutiva, il tecnico Fazio confermato sulla panchina di B2 femminile de La Saracena Volley

BROLO – Sarà ancora Domenico Fazio, per il secondo anno consecutivo, a guidare la prima squadra

de La Saracena Volley. Il tecnico barcellonese siederà ancora sulla panchina della prima squadra che disputerà, per il terzo anno consecutivo, la Serie B2. Una scelta che si colloca all’interno di una precisa volontà: dare continuità al progetto iniziato la passata stagione e che si arricchisce di nuovi importanti obiettivi. Il cambio di sede per le gare interne con il passaggio al “PalaSerranò” di Patti è un ulteriore tassello nell’ambito di un percorso di crescita che punta sulla valorizzazione del settore giovanile, ma anche sul desiderio di creare un forte legame con la gente del comprensorio pattese.

Fazio: “Ho trovato un ambiente familiare”

«Sono felice di essere anche per la prossima stagione il tecnico de La Saracena Volley – ha commentato mister Domenico Fazio. Mi preme ringraziare Luca Leone e tutta la dirigenza per avermi voluto ancora alla guida della prima squadra. Ho trovato un ambiente familiare con delle persone che hanno dimostrato di tenere molto ai rapporti umani e questo per me è un aspetto fondamentale. Inoltre mettono il cuore in quello che fanno e c’è grande passione in tutto l’ambiente. Lo scorso anno abbiamo centrato gli obiettivi fissati ad inizio stagione anche se rimane il rammarico per l’ultima parte della stagione dove si sarebbe potuto fare meglio.

Obiettivo, far innamorare la gente della pallavolo

Nella prossima stagione La Saracena disputerà le gare casalinghe nell’impianto principale di Patti: “Rientra nel nuovo progetto che la società sta portando avanti. Questo rappresenta un grosso stimolo per me e sono certo lo sarà per tutto il gruppo. La dirigenza sta lavorando per allestire un organico competitivo per ben figurare durante il prossimo torneo. Ma al di là degli obiettivi che saranno fissati dalla società, c’è sicuramente la voglia di fare meglio rispetto allo scorso anno, ma soprattutto il desiderio di far innamorare la gente di Patti della pallavolo. E questo sarà il nostro obiettivo principale. Lavoreremo per creare entusiasmo intorno alla Saracena”.

Far tornare la gente al palazzetto

“Abbiamo fortemente voluto mister Fazio alla guida della prima squadra in questa nuova stagione – ha commentato la dirigenza – e siamo felici che abbia scelto di proseguire il percorso già iniziato lo scorso

anno. La sua riconferma è la prima pietra posata in questa nuova stagione. Adesso siamo al lavoro per allestire un organico competitivo che ci permetta di disputare un campionato di vertice. Il nostro

obiettivo principale, oltre a quello di classifica, è promuovere la pallavolo, soprattutto tra i giovani e le famiglie, e ci auguriamo che le persone tornino a frequentare il palazzetto dello sport. Noi faremo

di tutto per far trasmettere i nostri valori e per far sentire ogni persona parte della famiglia Saracena”.