La Saracena Volley, scacco all'Alus Mascalucia. La centrale Antico: "Finalmente in campo" - Tempostretto

Serie B2 femminile, la formazione pattese supera le etnee e conquista il quinto successo stagionale

PATTI – Con una prestazione superba, La Saracena Volley batte (3-0) l’Alus Volley Mascalucia e conquista il quinto successo stagionale.

Gara mai in discussione nel suo esito finale che le ragazze di coach Domenico Fazio hanno condotto con autorevolezza in tutti i tre set. Merito di una prova corale in cui spiccano le prestazioni individuali delle posto 4 Sasha Costabile, MVP del match e migliore realizzatrice con 16 punti (12 in attacco, 1 muro e 3 ace) e di Roberta Ferraro con 13 (12 in attacco e 1 muro).

Nello starting six, confermato il consueto sestetto per coach Fazio. Amaturo in regia, Tumeo opposto, centrali Prinzivalli e Chillemi, posto 4 Sasha Costabile e Ferraro; il libero è Oliva. Risponde coach Giuffrida con Apruti in regia, suo opposto Dato, centrali Bachini e Mazzaglia, posto 4 Motta e Lombardo, libero Privitera.

Osservato un minuto di silenzio per ricordare lo storico dirigente del volley siciliano e catanese, Franco Tomaselli, recentemente scomparso.

Si è trattata di una vera e prova di maturità da parte di un organico in evidente crescita; soprattutto dopo le sconfitte con Caltanissetta ed in particolare Modica, dove la squadra ha offerto una prestazione di valore, creando non poche difficoltà alla capolista; in mezzo la gara vinta con Vibo Valentia. Tappe, quelle menzionate, tutte fondamentali per trovare convinzione nei propri mezzi e per affinare i meccanismi di gioco. Questi ultimi, sia per infortuni che per la necessità di trovare i necessari timing, nel contesto di una rosa ampiamente rinnovata, tardavano ad arrivare.

Lo aveva detto coach Fazio: “Servirà pazienza e applicazione; i valori di questa rosa emergeranno”. Ha avuto ragione lui; tecnico giovane, innovativo, ma anche con la giusta esperienza per attivare le grosse potenzialità delle atlete che la società gli ha messo a disposizione.

Coach Domenico Fazio (La Saracena Volley)

In questo percorso, manca ancora all’appello l’altra sorella Costabile, Marika, out per tanto tempo a causa di una sofferenza fisica, ma ormai pienamente recuperata. Da una settimana ha ripreso ad allenarsi con la squadra e presto sarà nuovamente impiegabile. Si tratta, come dalla stessa dimostrato in passato e nelle prime giornate di campionato, di un’autentica fuoriclasse per la categoria. Se in condizione, potrà ancora fare la differenza. Il suo rientro consentirà alla sorella Sasha di tornare nel suo ruolo naturale, quello di opposto.

Con i tre punti di sabato, la formazione pattese sale a quota 16 punti. Attualmente, occupa la sesta posizione in classifica alle spalle di Volley Valley, distante sei lunghezze. Nel prossimo turno, sabato 16 dicembre alle ore 18e30, trasferta a Palermo contro la Com.Fer., nell’ultima gara dell’anno solare.

La centrale Martina Antico al rientro da un infortunio

La centrale Martina Antico: “Preso consapevolezza della nostra forza”

Non solo Marika Costabile out per infortunio. La Saracena ha dovuto rinunciare, per troppo tempo, anche alla centrale di origine palermitana, Martina Antico. Per la classe 2002, entrata in gara proprio con Mascalucia, si è trattato dell’esordio stagionale.

“Tantissima sofferenza nello stare lontano dai campi. Ho avuto un infortunio prima del campionato; dover vedere le mie compagne giocare ed io semplicemente pensare a recuperare, è stato davvero difficile”.

Parlando della gara con Mascalucia, Martina di dichiara soddisfatta: “Sono molto felice per la prestazione delle mie compagne, per come stiamo lavorando tutte insieme; arrivano ottimi risultati e oggi si è visto”.

Sul torneo disputato sin qui da La Saracena, anche la centrale palermitana ritiene che Caltanissetta e Modica possano aver rappresentato uno step fondamentale nella crescita. “Scontrarci con squadre di un livello alto e con ritmi di gioco elevati, ci ha fatto credere di più in noi stesse. Con Caltanissetta, nel primo set, le abbiamo messe in difficoltà; stessa cosa con Modica con cui abbiamo giocato bene. Si tratta di due squadre di alta classifica cui abbiamo tenuto testa. Questo ci ha fatto dire che possiamo farcela, prendendoci la rivalsa per alcune gare non finite bene”. Su dove possa arrivare La Saracena, Martina gioca di scaramanzia: “Preferisco non parlare; però, ultimamente mi sto ricredendo tanto e vedo buone prospettive”.

Hanno diretto l’incontro Valeria Laggiri (1°) di Latina e Eleonora Garroni (2°) di Roma.

