La Saracena Volley, via al progetto con Stefanese e Sant’Agata

Lanciato il sodalizio espressione di tutto il territorio tirrenico-nebroideo. La prima squadra disputerà il campionato di serie B2 femminile

PATTI – La Saracena Volley rende noto di aver avviato una partnership con le società Stefanese Volley e Progetto Volley Sant’Agata. L’iniziativa nasce dalla ferma volontà di dar vita ad un sodalizio solido sotto ogni aspetto e che possa costituire, al tempo stesso, espressione forte e duratura nel tempo del territorio tirrenico-nebroideo.

“Siamo lieti di annunciare l’inizio di questa nuova collaborazione tra il Progetto Volley S. Agata, Saracena Volley e Stefanese Volley. Questa partnership, nata dalla condivisione di valori fondamentali come la passione per la pallavolo e lo spirito di squadra, rappresenta un importante passo avanti per tutte le realtà e territorio coinvolti” hanno dichiarato i massimi dirigenti dei tre club interessati, Luca Leone (La Saracena Volley), Alessandro Valore (Progetto Volley Sant’Agata) e Luca Martino (Stefanese Volley).

“Grazie a questa sinergia – proseguono i tre dirigenti – potremo offrire ai nostri atleti e tifosi esperienze ancora più coinvolgenti, ampliare i nostri orizzonti e rafforzare la nostra presenza sul territorio. I rispettivi settori giovanili beneficeranno in modo significativo del supporto e della guida dei membri della prima squadra. Siamo convinti che questa collaborazione porterà a risultati eccellenti e non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo insieme”.

Intanto, la prima squadra ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B2, agli ordini del tecnico Giuseppe Romeo e del preparatore atletico Antonio Fazio. In questi primi giorni le atlete verranno seguite a gruppi scaglionati dal preparatore atletico per l’esecuzione di alcuni test e da lunedì il gruppo lavorerà a ranghi completi.

Articoli correlati