La Scuderia Nebrosport in gara nel terzo Slalom della Città di Librizzi

La corsa valida come Coppa Italia Slalom in scena il 5 e 6 luglio

La Scuderia Nebrosport si prepara ad affrontare un fine settimana da protagonista in occasione del 3° Slalom Città di Librizzi, che andrà in scena il 5 e 6 luglio 2025. La gara, valida per la Coppa Italia Slalom ACI Sport – 5ª Zona, per il Campionato Siciliano Slalom e come prima prova del Trofeo dei Nebrodi 2025, vedrà ai nastri di partenza ben 18 portacolori della scuderia santangiolese.



Nel gruppo Racing Start Plus, a prendere il via con il logo Nebrosport sulle fiancate sarà Santo Fallo, su Fiat 500 Sporting RS 1.15 Plus, reduce da una prestazione positiva nello Slalom di Salice. A seguire, Enrico Falsetti, al volante della Peugeot 106 RS 1.6 Plus, che affronterà la sua prima gara stagionale tra i birilli dopo qualche esperienza in pista. Seconda uscita per Roberto Giuttari, su Renault Clio Williams RS Plus 2.0, che, dopo il Rally dei Nebrodi, inaugura la sua stagione slalomistica.



Nella classe RSTB 1.6 Plus, sarà invece Agostino Scaffidi a portare in gara la sua Mini Cooper JCW per un test importante in vista del suo debutto nel Campionato Italiano Supersalita, alla 29ª Luzzi Sambucina. In classe N1400, torna in gara Valentino Di Blasi su Peugeot 106, dopo la sua ultima uscita allo Slalom di San Piero Patti, segnando così la sua prima presenza stagionale.



Nella combattutissima classe N1600, la Nebrosport schiera un poker d’assalto, alla guida di quattro francesine Peugeot 106, composto da Giuseppe Leonte, al suo primo slalom dopo una gara sfortunata al Rally dei Nebrodi; Mattia Tirintino, che torna a gareggiare dopo il Rally dei Nebrodi e affronta il suo primo slalom stagionale, con l’obiettivo di riscattarsi dopo le ultime sfortune; Cristian Pagana, anch’egli reduce da problemi tecnici al Rally dei Nebrodi e dall’ultima apparizione slalomistica a Ucria nel 2024; infine Gianfranco Starvagi, fresco vincitore del Campionato Siciliano di classe N1600 lo scorso anno, pronto a iniziare la rincorsa al Trofeo dei Nebrodi.



Nel gruppo A, troviamo Samuel Manera su Peugeot 205 A1400, pronto a difendere i colori della Nebrosport anche nel contesto del Trofeo dei Nebrodi. Inizia la stagione anche per il driver novarese, Antonio Alberto, a bordo della fidata Peugeot 106 Kit A1600, dopo aver partecipato a Librizzi, Novara e Ucria lo scorso anno. In classe A 2000, sarà Tullio Danzì, su Renault Clio Williams, a prendere il via dopo l’esperienza al Tindari Rally e con l’obiettivo di ben figurare nella serie nebroidea.



Esordio con i colori della scuderia Nebrosport per Francesco Pirri, a bordo della sua fida Fiat 127 di Classe S3. Il giovane pilota tenterà di far bene in questa terza edizione dello Slalom città di Librizzi dopo aver chiuso la scorsa stagione con lo Slalom di Torregrotta, dove ha ottenuto un eccellente primo posto di classe e quarto di gruppo speciale.

Nel gruppo Speciale S7, si conferma tra i nomi più attesi Biagio Meli, su Fiat Uno Turbo, forte dell’ottima prestazione a Giardinello dove ha conquistato il primo posto di classe, di gruppo e l’ottavo assoluto, in cerca di preziosi punti per restare in lizza per il campionato siciliano slalom e per la Quinta Zona slalom. Torna in gara, dopo ben tre anni di assenza, Andrea Adamo, al volante della spettacolare Renault 5 Turbo: l’ultima apparizione risaliva al 2022 allo slalom di Torregrotta.



Nella classe E2SH 1.150, sarà la volta di Matteo Ruggeri, su Peugeot 106, che rientra dopo il ritiro per noie meccaniche nella gara di Torregrotta e si prepara alla sua prima prova del 2025. Ai nastri di partenza, anche Luca Radici, su Semog Bravo Sport di classe Kart Cross, che proverà a difendere la posizione in classifica del campionato siciliano e ad aggiungere punti pesanti al suo bottino dopo il quinto assoluto conquistato a Partanna. A completare la pattuglia Nebrosport, in classe E2SC 1400, sarà Santi Leo, su Radical SR4. Il campione siciliano in carica, reduce dal quinto posto assoluto conquistato nella passata edizione, punta a migliorare il crono dello scorso anno.

Con un gruppo così articolato e ricco di esperienza, talento e ambizioni, la Scuderia Nebrosport si appresta a vivere un nuovo, intenso weekend di sport con il chiaro obiettivo di raccogliere risultati e punti fondamentali per tutti i campionati in corso.