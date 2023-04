La scuola "Donato" e la VI Municipalità insieme per pace - Tempostretto

L'iniziativa a Villaggio Pace con canzoni e poesie dei bambin

MESSINA – La pace secondo i bambini tra poesie, disegni, canzoni, filastrocche. Martedì 5 aprile la VI Municipalità, con il presidente Francesco Pagano e il consigliere Giovanni Donato, è stata ospite della scuola dell’infanzia “Letterio Donato” di Villaggio Pace. Assieme a loro padre Francesco Venuti, parroco di Santa Maria delle Grazie. In primo piano le esibizioni delle III sezioni del plesso, che si sono esibite per le festività pasquali, con il coordinamento della maestra Letizia Inferrera. L’importanza di abbattere i muri e operare per la pace è stata più volte sottolineata grazie ai lavori, compresa una poesia in inglese, degli alunni.

La poesia “Vento di pace”

VOLA NELL’AZZURRA PRIMAVERA

UNA COLOMBA BIANCA E SINCERA.



RECA NEL BECCO UN VERDE RAMETTO

PICCOLE FOGLIE DELL’ULIVO PREDILETTO

DANZA NELL’ARIA CON LE CAMPANE

FRA TRILLI, CANTI, E GUIZZI DI FONTANE.

ANNUNCIA FESTOSA A OGNI BAMBINO

“PORTO LA PACE SUL TUO CAMMINO”

D’INCANTO IL CIELO APPARE PIÙ BELLO

ANCHE IL NEMICO DIVENTA FRATELLO.