La Sicily Bvs chiude con una sconfitta. Coach Santacaterina: “Fatto il possibile”

I tirrenici retrocedono dalla Serie B, ma il progetto di crescita dei giovani del territorio ha mostrato i suoi frutti nel finale di stagione

VILLAFRANCA TIRRENA – Non si chiude con il sorriso la stagione della Sicily che a Piedimonte Etneo, alla palestra comunale “Scidà”, ha ceduto per tre set a uno ai locali del Papiro Volley Fiumefreddo. Nella 26ª e ultima giornata del girone I di Serie B si affrontavano due squadre ormai certe delle retrocessione ed era quindi un’occasione per chiudere in modo meno amaro la stagione. I tirrenici hanno sempre pagato una partenza a rilento e se nel secondo set sono riusciti a recuperarla conquistando nel finale 7 punti consecutivi dal 18 pari, nel terzo hanno pagato un contro parziale ai loro danni, subendo un pesante 10-2 dal 15-16. Nel quarto poi la formazione di casa ha preso il largo e negli scambi finali coach Santacaterina ha lasciato spazio ai tre giocatori della Prima Divisione in distinta, per due di loro è stato l’esordio in un campionato nazionale.

L’allenatore dei tirrenici schiera nel sestetto di partenza Giliberto-Bartolomeo sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Marco Alaimo e Mazza, centrali Rizzo e Ciaramita con Alberto Alaimo libero. Risponde per i locali coach Frinzi Russo con Basilicò al palleggio e Testa suo opposto, schiacciatori La Rosa e Calabrese, centrali Rapisarda e Speziale con libero Gulisano. Come detto nel finale di match, a partita ormai che aveva preso la via di Fiumefreddo, coach Santacaterina manda in campo Venuti, Bonansinga e Trifirò i tre della Prima Divisione in panchina, per gli ultimi due è stato l’esordio nella categoria. L’unico a non entrare in campo è stato Morisciano ancora alle prese con fastidi fisici. I migliori tra le fila degli ospiti sono stati Marco Alaimo e Francesco Ciaramita a 11 punti, segue a 10 l’inesauribile Carmelo Mazza. La stagione della Sicily si chiude con 2 vittorie e 20 sconfitte (di cui due al tiebreak) con 7 punti ottenuti in classifica, sei nel girone di ritorno.

Il bilancio della stagione

“Avremmo voluto chiudere in bellezza forse ci hanno penalizzato le ultime due vittorie – così coach Tino Santacaterina – siamo coscienti di non aver dato il massimo e si è visto. L’elemento positivo è che quando abbiamo deciso di dettare il gioco noi abbiamo vinto il set, avendo avuto un attimo più di tempo alcune situazioni le avremmo affrontate e risolte con più determinazione. In stagione abbiamo dovuto fare i conti con infortuni e malcontenti progressi e quindi non abbiamo avuto la fortuna di avere la squadra al 100%, abbiamo fatto il possibile e su 10 partite abbiamo fatto sei punti, sembrava una squadra destinata a non fare vittorie e ne abbiamo ottenute due, l’ultima in casa contro una squadra di media classifica. Nessun segreto per arrivare a questa crescita, abbiamo cambiato metodo di allenamento adattandolo a questi ragazzi, poi è stato importante dare fiducia e fargliela acquisire loro”.

“Una piccola macchia sul percorso del nostro finale di campionato – dichiara il capitano Massimo Giliberto – non cambia il percorso che ci ha visto migliorare. Il rammarico di oggi è che gli avversari erano alla nostra portata, ma dopo tante settimane a ritmi elevati abbiamo avuto un calo fisico e mentale. La stagione nel complesso è iniziata come una sfida che credo di poter dire che abbiamo vinto. Nelle prime partite si vedeva che avevamo lacune mentre nelle ultime abbiamo giocato alla pari contro squadre anche di alta classifica e vinto ad esempio contro Vibo che staziona a metà classifica. Siamo stati bravi a prendere il meglio da ognuno dei due tecnici che ci hanno allenato, Tino (Santacaterina, ndr) che ci ha dato fiducia in noi stessi che si è trasformata in una marcia in più in partita. Si vedeva che giocavamo con più fame e grinta, ma il lavoro di tecnica fatto da Luciano (Zappalà, ndr) a inizio anno si è visto e c’è servito”.

Fiumefreddo – Sicily Bvs 3-1

Inizio con break per Fiumefreddo che sale 3-0, primo punto di Rizzo per gli ospiti ma il Papiro allunga sul 5-1 e consolida sul 10-4 con due punti consecutivi di Calabrese. Sul 14-6 nuovo massimo vantaggio locale con Testa che mette a terra e coach Santacaterina ferma il gioco. Nuovo massimo vantaggio sul 20-10 con Basilicò che alza un primo tempo ad una mano a Speziale, seguito dall’errore in attacco dei tirrenici. Primo set ormai compromesso con i set point per Fiumefreddo che arrivano sul 24-16 con Reale che piazza in una zona di campo scoperta, chiude immediatamente con il primo tempo di Speziale.

Nel secondo set confermato il sestetto di partenza degli ospiti, primo punto, come si era chiuso il set precedente, con Speziale che mura, errore della Sicily F.lli Anastasi e poi punto di Calabrese: i padroni di casa sono avanti 3-0. Coach Santacaterina manda in campo Sulfaro, arriva immediata la reazione dei tirrenici che impattano sul 3-3. Il Papiro Volley però torna avanti di un break e la Sicily ricomincia l’inseguimento e torna in parità sul 10-10, dopo uno scambio serrato Mazza batte il muro e regala il primo vantaggio ai suoi sull’11-12, segue l’errore dei locali e la squadra tirrenica ottiene il break di vantaggio ma non riesce a scappare via. La Rosa e poi l’errore in attacco tirrenico riequilibra la sfida sul 18-18. Seguono il punto di Marco Alaimo e il muro di Rizzo per il nuovo break degli ospiti e coach Frinzi Russo chiede time out. Al rientro grande difesa dei locali due volte ma la Sicily F.lli Anastasi ottiene il massimo vantaggio aggiungendo il muro di Sulfaro scappa avanti sul 18-22. Il buon momento prosegue con Bartolomeo al servizio e arrivano due errori dei locali, sul 18-24 altro time out locale. Al rientro attacco furioso di Fiumefreddo, grande difesa di Alberto Alaimo e poi Rizzo mura per il punto che vale il secondo set.

Nel terzo set tra le file dei tirrenici rimane in campo Sulfaro che aveva sostituito Giliberto al palleggio. Primo punto controverso che prende la strada di casa e arriva subito il muro di Basilicò per il break del Papiro Volley. Sicily F.lli Anastasi costretta a inseguire poi il doppio muro di Ciaramita la rimette in parità sul 4-4. Arrivano però immediati due punti per i locali con Basilicò che rimanda di là al secondo tocco e poi il mani out di Calabrese per il 6-4, replica Marco Alaimo con la stessa moneta e gli ospiti provano a restare in scia, ma Calabrese e compagni allungano fino al 10-5, così coach Santacaterina chiede time out. Al rientro arrivano tre punti consecutivi per gli ospiti, due di Marco Alaimo, e coach Frinzi Russo richiama i suoi in panchina. Si torna in campo e Speziale e poi Testa rimettono distanza frenando la rimonta degli ospiti e trovando il massimo vantaggio sul 14-9. Ancora tira e molla con la Sicily F.lli Anastasi che trova cinque punti consecutivi, gli ultimi due di Ciaramita, un primo tempo e un appoggio alto sulla rete, che valgono il pari 14-14 con immediato time out locale. Mazza va a segno e rimette avanti la Sicily F.lli Anastasi sul 15-16, reazione locale con quattro punti consecutivi mentre Reale è in battuta. Non si inverte l’inerzia e sul 21-17 la panchina tirrenica chiama time out. Nel finale non arriva la reazione ospite e Fiumefreddo trova sul 24-18, con un errore in battuta della Sicily F.lli Anastasi, i set point e converte immediatamente al primo con il muro di Speziale per 25-18.

Il quarto set si apre con break del Papiro Volley che dal 2-2 sfrutta l’errore ospite e poi il punto di Calabrese. Sotto 7-4 coach Santacaterina rimette dentro Giliberto al palleggio, ma la situazione non cambia e i locali raddoppiano il vantaggio fino al 13-7 e coach Santacaterina vedendo confusione tra i suoi ranghi richiama i tirrenici in panchina. Chiamata contestata che va dalla parte di Fiumefreddo che trova il vantaggio in doppia cifra sul 17-7, vantaggio che aumenta con l’ace di Speziale per 20-9. Nel finale coach Santacaterina manda in campo i tre della Prima Divisione in panchina, i match point per i padroni di casa arrivano sul 24-12 dopo un’invasione chiamata contro i tirrenici, la sfida si chiude con l’ace di Lo Schiavo per 25-12.

Tabellino

Parziali: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12.

Durata: 24’, 26’, 27’, 24’.

Arbitri: Federico Adamo & Sarah Maccotta.

Papiro Volley Fiumefreddo: Basilicò 4, Pappalardo 0, Fisichella 2, Gulisano 0 (L), Reale 3, Speziale 13, Testa 13, Lo Schiavo 0, Rapisarda 2, Verona 0, Calabrese 11, La Rosa 6, Cattoni 0 (L).

Allenatore: Gaetano Frinzi Russo. Assistente: Andrea Romano.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro 1, Morisciano ne, Alaimo A. 0 (L), Alaimo M. 11, Rizzo 5, Bonansinga 0, Mazza 10, Ciaramita 11, Bartolomeo 3, Venuti 0, Giliberto 0, Trifirò 0.

Allenatore: Tino Santacaterina.

Ace: 2-0. Muri: 8-9. Errori in battuta: 9-8.