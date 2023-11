La Sicily Bvs femminile all'esordio. Gangemi: "Sarà un bel campionato" - Tempostretto

La formazione tirrenica inizierà lunedì il campionato di Prima Divisione femminile

VILLAFRANCA TIRRENA – Al via in questo fine settimana il campionato regionale di Prima Divisione di pallavolo, dove nel torneo femminile giocherà la prima squadra della Sicily Bvs. Calendario ancora provvisorio ma saranno in dodici le formazioni della provincia messinese a contendersi il “Trofeo Mimmo Renzo”. Il torneo durerà quindi 22 giornate, tra girone di andata e girone di ritorno, e vedrà le ragazze allenate da Nelly Mazzulla disputare le sfide casalinghe al PalaCampagna di Saponara. La prima partita è in programma per lunedì 27 novembre in casa per le tirreniche alle ore 19:30 contro la Virtus Fata Morgana.

Le rivali della Sicily Beach Volley School saranno da Messina Virtus Fata Morgana, Libertas Volley, Pallavolo Messina, Team Volley Messina e Akademia Sant’Anna. Poi dalla riviera jonica Amando Volley, Sport Volley Letojanni, Volley Nizza, infine dal lato tirrenico, le sfide più sentite, contro Play Volley Barcellona, Polisportiva Nino Romano e Trinisi Pace del Mela.

Gangemi: “Le ragazze sono pronte”

“Abbiamo iniziato la preparazione ai primi di settembre – ci racconta Valeria Gangemi, dirigente della Prima Divisione femminile – e il campionato inizierà questo fine settimana con la prima in casa contro Fata Morgana. Il gruppo si allena bene sotto la guida di Nelly (Mazzulla, ndr), quest’anno le ragazze, che si conoscono da molto tempo e hanno giocato insieme in seconda divisione, sono molto volenterose e cercano sempre di migliorare. Perciò sono sicura che sarà un bel campionato, giocheremo tante partite ma in particolare posso già annunciare che quella contro la Nino Romano sarà forse la più sentita da tutte noi”.

La squadra femminile della Sicily Bvs

Palleggiatrici: Angelica Giamboi e Claudia Irrera.

Opposti: Martina Gambara, Stefania Mangano e Aurora Cucca.

Schiacciatrici: Desiree Maganza, Francesca Mastronardo, Gaia Bottaro e Zoe Pollicino.

Centrali: Federica Romano, Viviana Mafodda, Cristina Repici e Ludovica Russo.

Libero: Carlotta Gugliotta e Simona Asta (capitano).

Allenatrice: Nellina Mazzulla.

Dirigente: Valeria Gangemi.