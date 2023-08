La Sicily Bvs si presenta. Morale e Ciaramita altri due volti nuovi - Tempostretto

Questa sera la presentazione delle squadre della Sicily Bvs a cittadinanza e tifosi. Intanto, Morale e Ciaramita due volti nuovi

VILLAFRANCA TIRRENA – Avrà luogo questa sera, alle ore 21:00, presso piazza Matrice in Saponara (Me), la serata di presentazione della Sicily Bvs del duo Nelly Mazzulla & Carmelo Mazza. La società tirrenica messinese, alla presenza delle autorità locali, della cittadinanza e degli organi di stampa, farà conoscere gli organici delle varie squadre e degli staff tecnici e dirigenziali.

Cresce, intanto, l’organico della Sicily Bvs che, nella prossima stagione, affronterà il campionato di serie B di pallavolo maschile. Gli ultimi due volti nuovi portano il nome di Loris Morale e Francesco Ciaramita.

Loris Morale: “La mia prima volta in un torneo nazionale”

Loris Morale, nato a Noto nel 2004, è il più giovane del nuovo gruppo della Sicily Beach Volley School. Si presenta a Villafranca Tirrena e Saponara come schiacciatore. Nella sua breve carriera ha giocato sempre nel Volley Club Avola dal 2018 al 2023, restando fermo ovviamente l’anno del Covid 2019/2020. Dopo la trafila giovanile nell’ultima stagione prima del passaggio alla Sicily Bvs, ha giocato la Prima Divisione ottenendo la promozione in Serie D.

“Ringrazio il mister e il presidente – sono le prime parole di Loris Morale – per l’opportunità di giocare in un campionato nazionale per la prima volta e ringrazio i ragazzi della squadra per aver creato un bel clima tra noi”.

Federico Ciaramita è un volto nuovo della Sicily Bvs

Francesco Ciaramita: “Cerco sempre nuovi stimoli”

Francesco Ciaramita è tra i più giovani della squadra ed è un volto nuovo della Sicily Beach Volley School. Il pallavolista classe 2002 è nato a Milano ma cresciuto nel trapanese. Ad Erice ha mosso i primi passi nella pallavolo giocando sempre per l’Entello Volley. Per lui esordio in Serie D e poi la promozione in Serie C, nel 2021/2022, con lo stesso gruppo con cui ha giocato, nella passata stagione, la Serie C.

Il passaggio quest’anno alla Sicily Bvs: “Sono contento di questa opportunità – dichiara Francesco Ciaramita – e di provare un campionato nuovo come quello della Serie B. Personalmente cerco sempre nuovi stimoli e incoraggiamenti a voler fare di più, sono una persona molto precisa e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Sono inoltre molto determinato e volenteroso, voglio sempre migliorarmi, e spero con l’aiuto di tutti qui alla Sicily Beach Volley School di accrescere il mio bagaglio tecnico. Infine spero di avere degli ottimi compagni con cui passare anche il tempo libero insieme”.

Articoli correlati