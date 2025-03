La sicurezza stradale nelle scuole elementari: 35mila euro per il progetto “Strada Sicura”

Workshop e incontri per promuovere i comportamenti corretti di pedoni, ciclisti e futuri automobilisti: i fondi sono una quota degli incassi delle multe

MESSINA – Workshop e incontri con i bambini delle scuole elementari per promuovere e veicolare le buone regole della sicurezza stradale e i comportamenti corretti di pedoni, ciclisti e futuri automobilisti. È questa l’idea alla base di “Strada Sicura: impariamo insieme”, il progetto di educazione stradale di cui si è parlato in mattinata durante la quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti. Ospiti gli assessori Roberto Cicala e Liana Cannata, che hanno illustrato l’iniziativa.

Cicala: “Risorse per circa 35mila euro”

Cicala ha illustrato il progetto Strada Sicura spiegando che “abbiamo previsto che rispetto al 50% dei proventi delle sanzioni al codice della strada una quota sarà destinata a questo progetto”. Poi ha sottolineato che “questi progetti vengono svolti al di fuori dell’orario di lavoro. L’idea è che la quota delle sanzioni possa utilizzata in favore della stessa cittadinanza, per far arrivare i bambini a un’educazione stradale tale da evitare in futuro le infrazioni, che sia il passaggio con il rosso o altro. Cercherò di portare circa 35mila euro che potranno essere utilizzati per alcuni aspetti tecnici, come la produzione di materiale didattico, cartaceo o digitale, da fornire alle scuole per questo progetto”.

Cannata: “Coinvolgeremo i più piccoli”

L’assessora Cannata ha aggiunto che “tutto questo va a completamento anche di un progetto proposto dalla terza Municipalità che coinvolge le scuole e che ci ha visto già impegnati in alcuni tavoli. Sarà mia cura far da regia con gli istituti comprensivi. Più piccoli sono i bambini raggiunti da questo dialogo con le scuole più sono sicura che avremo risultati”.

Tra gli altri progetti anche i “supervigili”

I 35mila euro sono lo 0,65% del totale incassato, ha spiegato Cicala. Nel 50% di questa somma c’è anche una somma di 210mila euro da destinare a “strisce pedonali aggiuntive, luminose, particolari, per la sicurezza di fasce deboli” . Poi c’è il fondo supplementare per la polizia urbana. E una parte va anche alla manutenzione strade. Cicala ha anche parlato dei “supervigili, cioè il regolamento che dà la possibilità ad associazioni del terzo settore, come quelle degli ex militari in pensione ad esempio, ad affiancare nelle scuole la polizia municipale per entrata e uscita. Noi vorremmo farlo in tutte le scuole e non sarà un progetto a pagamento”.