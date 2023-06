La soddisfazione delle allenatrici dell'UniMe dopo titolo regionale under13 - Tempostretto

Parlano le allenatrici, Migale: "Vincere aiuta a vincere". Laganà: "Grande soddisfazione"

MESSINA – Sono trascorsi appena una decina di giorni dalla conquista del titolo regionale Under 13 femminile di pallavolo ma è già tempo di bilanci per la Ssd UniMe. Negli ultimi anni, il prezioso lavoro svolto dallo staff tecnico della società della Cittadella Universitaria inizia a produrre risultati indiscutibilmente significativi, ma al tempo stesso utili a verificare il percorso sin qui compiuti. La vittoria del titolo territoriale Under 14 è un ulteriore fattore di conferma della bontà di quanto seminato sin ora e del raccolto che inizia a far sognare gli addetti ai lavori. Ne abbiamo parlato con Silvia Migale e Paola Laganà, le allenatrici delle formazioni giovanili.

Silvia Migale: “Momento difficile? L’inserimento di nuove atlete”

Lucida l’analisi di Silvia Migale: “Nell’arco di una stagione ci sono stati tanti momenti complicati; quello più difficile probabilmente inserire tre nuove atlete. Però, hanno consentito che la squadra potesse avere nuovi stimoli e margini di miglioramento importanti. Si sono inserite all’interno di un gruppo che, per circa un mese, ha dato tutto negli allenamenti per raggiungere la finale regionale. Il lavoro costante, la dedizione ed il desiderio di arrivare al traguardo hanno ripagato ogni sforzo”.

Silvia Migale, per la giovanissima allenatrice dell’SSD UniMe già tanta esperienza

Guardare avanti con fiducia

La Migale è già proiettata al futuro: “Spero vivamente che questo gruppo possa continuare a lavorare insieme per guardare avanti con rinnovata fiducia. È un gruppo formato prevalentemente da 2011 e 2012; dunque l’anno prossimo potremmo tentare di arrivare nuovamente in finale. Con le ragazze del 2010 (Under 14,ndr) cercheremo di far meglio di quest’anno; la finale regionale ci è sfuggita davvero per poco. Vincere aiuta a vincere, sono certa che le motivazioni non mancheranno e che le ragazze avranno ancora tanta voglia di gioire insieme”.

Paola Laganà: “Gestire le emozioni da giovanissime non è facile”

“E’ stata davvero una grossa soddisfazione vincere finalmente un titolo regionale, soprattutto contro la blasonata Academy WeKondor Catania, Campionessa Regionali Under 14 in carica. Abbiamo lavorato con grande attenzione, quest’ultimo mese, per preparare la finale al meglio. Le ragazze guidate dal capitano Desirée Raffa hanno lavorato bene; tre di loro, la palleggiatrice Parisi, la centrale Scalici e la laterale Raffa hanno disputato anche il campionato Under 14, conquistando il terzo posto regionale. Diciamo che erano più pronte a gestire le emozioni che a questa età, oltre ai consigli tattici e tecnici, non è facile; hanno saputo tutte mantenere la concentrazione e ce l’abbiamo fatta. Chiudiamo una stagione entusiasmante per tutto il nostro settore pallavolo, con grande soddisfazione per il presidente De Domenico e per il dirigente Mazzeo. Complimenti a tutti e alla SSD UniMe”.

Paola Laganà, la stagione appena trascorsa è stata la prima allenatrice della formazione di serie C dell’Ssd UniMe

Sacrifici che ripagano

Anche la Laganà di sofferma sull’importanza e delicatezza di inserire nuove atlete in gruppo: “Credo che il momento più difficile si stato creare un nuovo gruppo con l’innesto di tre elementi aggiunti nella seconda fase del campionato Under 13. Abbiamo creato questo nuovo gruppo che, per un mese, ha lavorato costantemente con obiettivo di arrivare alla finale regionale. Le ragazze sono state coese e determinate; alla fine i sacrifici ripagano”.

Le neo-Campionesse Regionali Siciliane dell’SSD UniMe con Alessandro Zurro, presidente Territoriale della Federazione Pallavolo di Messina

A Messina il titolo che mancava da anni

La Laganà prova ad immaginare cosa accadrà d’ora innanzi: “Cosa di dirà il futuro ancora non lo sappiamo. Sicuramente partiremo da questo gruppo; molte di loro sono 2011/2012 e avranno un altro anno di Under 13 a disposizione. Con le 2010 programmeremo un Under 14 e chissà, magari ce la faremo stavolta per la finale regionale. Per la Federazione Territoriale è stata una grande soddisfazione; non so da quanti anni mancava un titolo così importante. Credo che si debba partire da qui per invogliare sempre più ragazzi a praticare questo splendido sport di squadra”. Dispiace non esista una fase nazionale per la categoria Under 13: “Hai ragione, peccato. Avrei affrontato questa nuova esperienza con tutto il cuore. Le ragazze ti prendono tante energie; ci vuole il meritato riposo per riprendere cariche a settembre”.

