"La spiaggia" di Luca De Bei in scena a Savoca: Liliana Randi protagonista - Tempostretto

La rappresentazione teatrale è in programma sabato sera in piazza San Michele

SAVOCA – Va in scena sabato 27 agosto in Piazza San Michele, nel centro storico del borgo collinare, alle ore 21:30, la commedia “La Spiaggia” con regia di Giovanni Anfuso e protagonista Liliana Randi.

“Il testo – spiega Anfuso – è tratto dall’omonimo libro di Luca De Bei, uscito nel 2017 e che nello stesso anno è stata fatta una riduzione teatrale rappresentata con grande successo in Italia. Una drammaturgia particolare: fragile, divertente ed emozionante a un tempo, che narra del rapporto tra una donna e il suo papà attraverso le varie fasi della vita: bambina, adolescente, donna matura, moglie e poi anche lei madre. E attraverso questi momenti scopriamo l’importanza della figura paterna attraverso tutte le volte in cui genitore e figlia si sono incontrati. Ossia tutte le domeniche di primavera e d’estate su questa bellissima e simbolica spiaggia. Che è luogo della vita, dei ricordi e delle emozioni”.

E su quella spiaggia Irene si interroga sulla propria vita, alla ricerca delle radici della propria solitudine, che affondano nell’infanzia e in un padre poco presente. Protagonista del lavoro – che si deve a Produzioni Raffaello – è una Liliana Randi che tiene a sottolineare come le piaccia “molto interpretare questo testo che è una novità assoluta per la Sicilia”.

“Irene – afferma l’attrice – è una ragazza nella quale si possono identificare un po’ tutte le donne del pubblico. È al centro di una storia divertente, emozionante, legata al suo rapporto con il padre. E che mi ha molto colpito perché mi ha ricordato parecchio il rapporto con il mio papà. E anche quello con la mia mamma”. Le musiche dello spettacolo sono di Paolo Daniele, i costumi ancora di Riccardo Cappello, il light designer è Francesco Sequenzia, mentre aiuto regista è Agnese Failla.

Dopo il successo con la presentazione del libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” di Felice Cavallaro prosegue la collaborazione artistica e culturale tra il Comune di Savoca e il regista Giovanni Anfuso, noto al grande pubblico per le rappresentazioni di “Dante” e “Ulisse” con palcoscenico le Gole dell’Alcantara, oggi note in tutto il mondo anche come location teatrale.

Un’estate di eventi e cultura in Savoca, uno dei borghi più belli d’Italia.