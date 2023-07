"La spiaggia di Papardo è trascurata, tra sterpaglia e il relitto-discarica" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un cittadino: "Chiediamo l'intervento di Messina Servizi", che ci aggiorna: "La barca sarà rimossa presto"

MESSINA – “Segnalo che la spiaggia di Papardo è trascurata. Ho fatto una segnalazione di recente ma non ho avuto riscontri da Messina Servizi. La scerbatura andrebbe completata e a pochi metri di distanza è stata fatta. Nel frattempo, la sterpaglia è diventata alta e c’è chi utilizza le barche come discariche. C’è proprio un relitto trasformato in discarica. Invio un video che testimonia la situazione”.

Il cittadino Marcello Puglisi ci aggiorna su Papardo e ora s’attende l’intervento di Messina Servizi, che ci ha fatto sapere: “Con il supporto della polizia municipale, abbiamo avviato l’iter per rimuovere la barca. I cittadini, inoltre, possono richiedere di collocare i cestini in altre parti delle spiagge, oltre quelli già messi. L’importante è che ognuno faccia la sua parte e si eviti di sporcare”.

