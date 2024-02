La SS 106 miete un’altra vittima, muore un calciatore del San Luca

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte . L' auto guidata da Pezzati è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata

Soltanto ieri, la SS106 è stata teatro di numerosi presidi, da Mirto Crosia nel Cosentino, fino nel Reggino promossa dai sindacati per un suo ammodarnamento. La SS 106, lo ricordiamo, è nota agli onori della cronaca come “strada della morte”, per i numerosi incidenti mortali che si verificano ogni anno. Purtroppo, se n’è verificato un altro, nel comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. A perdere la vita è stato un giovane calciatore fiorentino, Marco Pezzati, difensore del San Luca, che milita in serie D. L’incidente è avvenuto sempre nella giornata di ieri, poco dopo la mezzanotte . L’ auto guidata da Pezzati è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata.



IL CORDOGLIO DELL’ ASD SAN LUCA



“In un tragico e terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Isca, provincia di Catanzaro, è morto il nostro calciatore Marco Pezzati. La società, lo staff tecnico e i calciatori, non appena appresa la ferale e devastante notizia, hanno deciso di sospendere tutte le attività per unirsi al dolore della famiglia che è anche nostro. Come società abbiamo già inoltrato richiesta di rinvio della gara in programma domenica a Portici, perchè è chiaro che in questo tristissimo e terribile momento, il calcio e tutto il resto passano in secondo piano. È venuto a mancare un ragazzo nel pieno della maturità con ancora una vita e tanti sogni davanti. Marco era uno di noi. Una guida fuori e dentro il campo. Un ragazzo solare che sapeva guidare il gruppo, un amico vero che alla causa sportiva del nostro piccolo paese ha dato tutto sé stesso. Con la sua tragica morte, L’asd San Luca, che è una famiglia, perde uno dei suoi figli migliori. Un esempio umano e sportivo amato dal nostro meraviglioso pubblico con il quale Marco era riuscita ad instaurare un profondo e sincero rapporto di vita. Ciao meraviglioso guerriero. La terra ti sia lieve, non ti dimenticheremo mai. Sarai dei nostri sempre”.

FALCOMATÀ: “SERVONO SUBITO RISPOSTE”



“In queste ore dolorose e drammatiche, il mio pensiero e l’abbraccio dell’intera Città metropolitana va alla squadra Asd San Luca e alla comunità tutta di San Luca per la scomparsa del difensore Marco Pezzati, avvenuta stanotte, nell’ennesimo incidente verificatosi sulla statale 106 È quanto scrive in una nota il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà esprimendo il suo cordoglio per la morte del calciatore appena trentunenne della squadra giallo-rossa, nei pressi di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, sull’arteria viaria SS106, nota da lungo tempo come “la strada della morte”.

«Servono delle risposte subito: non è più possibile ascoltare a giorni alterni la conta delle vittime di incidenti sulla statale 106. La Calabria non può più piangere queste morti che potrebbero essere evitate – ha aggiunto il primo cittadino – in questi giorni a Bianco e poi a Locri, nel corteo coi sindacati e gli amministratori dei Comuni locridei per la difesa e il rilancio della Strada, abbiamo chiesto un’assunzione di responsabilità da parte della Regione e dell’Anas. Una voce, la nostra, condivisa da diverse province calabresi che adesso dovrà essere ascoltata per intervenire in maniera decisa con l’ammodernamento totale e la messa in sicurezza di un’arteria stradale tanto pericolosa quanto importante per il nostro territorio».

«La speranza è che questo ennesimo sacrificio su un’arteria, noto teatro di tante assurde tragedie, non passi invano spingendoci, sempre più, a riflettere sull’importanza della vita», ha concluso il sindaco Falcomatà.