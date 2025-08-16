La Ss Milazzo giocherà in casa al “Salmeri”, il Comune al lavoro

La prima casalinga per i mamertini è il derby contro l'Igea, a Ponente si effettuano i lavori per adeguare l'impianto alla Serie D

MILAZZO – La SS Milazzo comunica che la gara contro la Nuova Igea Virtus, valida per la seconda giornata di campionato e in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00, si giocherà regolarmente allo Stadio Marco Salmeri. Anche i successivi match casalinghi, di conseguenza, si giocheranno nello stesso impianto.

Il Comune di Milazzo infatti sta continuando i lavori necessari per rendere usufruibile il Salmeri in tutte le sue parti, adeguando la capienza per i flussi consoni al campionato di Serie D. Un torneo più che rilevante a livello nazionale, a cui prenderanno parte squadre più vicine al professionismo e non al dilettantismo e con tifoserie di spessore al seguito.