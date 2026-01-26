La Ssd UniMe porta il baseball per non vedenti nelle scuole

Un incontro tra i banchi dell'istituto "Pascoli-Crispi" per ribadire il ruolo centrale delle scuole come luogo di crescita, confronto ed educazione

MESSINA – Prosegue con convinzione l’impegno della SSD UniMe nella promozione dello sport inclusivo e dei suoi valori educativi. Su invito del Lions Club Messina Ionio, nell’ambito di un’attività di service, la società ha portato il baseball per ciechi e ipovedenti tra i banchi dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, coinvolgendo studenti, docenti e rappresentanti del territorio.

L’incontro, svoltosi venerdì scorso, rientra in un percorso già avviato dagli alunni dell’Istituto, che nel corso dell’anno hanno affrontato diverse tematiche legate alla disabilità e all’inclusione. Un’iniziativa promossa e fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Giusy De Luca, che ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della scuola come luogo di crescita, confronto ed educazione alla cittadinanza attiva.

A moderare l’incontro è stata la dott.ssa Emanuela Cannistrà, referente della III Circoscrizione, che ha accompagnato i diversi interventi favorendo un dialogo aperto, diretto e partecipato. Dopo i saluti istituzionali, gli atleti e le allenatrici della SSD UniMe hanno raccontato al pubblico i propri percorsi personali e sportivi, condividendo esperienze, difficoltà e conquiste, e mettendo in luce come lo sport possa rappresentare uno strumento concreto di autonomia, inclusione e crescita personale. Protagonisti della giornata sono stati gli atleti non vedenti e ipovedenti della SSD UniMe, insieme alle loro allenatrici, che hanno mostrato come preparazione, fiducia reciproca e spirito di squadra consentano di superare ogni barriera. Fondamentale anche il coinvolgimento attivo degli studenti, che hanno seguito ogni momento con grande attenzione e rispetto, partecipando al confronto e sperimentando in prima persona il baseball per ciechi durante la parte pratica dell’incontro. Per la SSD UniMe sono intervenuti, su delega del Presidente, gli atleti Giovanni Santamaria, Giuseppe Saja e Angela Scarcella, insieme alle allenatrici Emilia Ammirato, Luisa Colosi ed Emanuela Pianotti.

A concludere l’incontro è stato l’intervento della Presidente del Lions Club Messina Ionio, dott.ssa Mariangela Giammella, che ha sottolineato il valore sociale ed educativo dell’iniziativa, evidenziando l’importanza di costruire reti solide e durature tra scuola, associazioni sportive e territorio. Dalla SSD UniMe un sentito ringraziamento al Lions Club Messina Ionio per il gradito invito e all’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, nella persona della Dirigente Scolastica, per l’accoglienza e il sostegno dimostrato, confermando la piena disponibilità a partecipare attivamente ad altre iniziative analoghe, nella convinzione che l’incontro rappresenti soltanto l’inizio di un percorso più ampio di sensibilizzazione e inclusione.