 La Ssd UniMe porta il baseball per non vedenti nelle scuole

La Ssd UniMe porta il baseball per non vedenti nelle scuole

Simone Milioti

La Ssd UniMe porta il baseball per non vedenti nelle scuole

Tag:

lunedì 26 Gennaio 2026 - 15:10

Un incontro tra i banchi dell'istituto "Pascoli-Crispi" per ribadire il ruolo centrale delle scuole come luogo di crescita, confronto ed educazione

MESSINA – Prosegue con convinzione l’impegno della SSD UniMe nella promozione dello sport inclusivo e dei suoi valori educativi. Su invito del Lions Club Messina Ionio, nell’ambito di un’attività di service, la società ha portato il baseball per ciechi e ipovedenti tra i banchi dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, coinvolgendo studenti, docenti e rappresentanti del territorio.

L’incontro, svoltosi venerdì scorso, rientra in un percorso già avviato dagli alunni dell’Istituto, che nel corso dell’anno hanno affrontato diverse tematiche legate alla disabilità e all’inclusione. Un’iniziativa promossa e fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Giusy De Luca, che ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della scuola come luogo di crescita, confronto ed educazione alla cittadinanza attiva.

A moderare l’incontro è stata la dott.ssa Emanuela Cannistrà, referente della III Circoscrizione, che ha accompagnato i diversi interventi favorendo un dialogo aperto, diretto e partecipato. Dopo i saluti istituzionali, gli atleti e le allenatrici della SSD UniMe hanno raccontato al pubblico i propri percorsi personali e sportivi, condividendo esperienze, difficoltà e conquiste, e mettendo in luce come lo sport possa rappresentare uno strumento concreto di autonomia, inclusione e crescita personale. Protagonisti della giornata sono stati gli atleti non vedenti e ipovedenti della SSD UniMe, insieme alle loro allenatrici, che hanno mostrato come preparazione, fiducia reciproca e spirito di squadra consentano di superare ogni barriera. Fondamentale anche il coinvolgimento attivo degli studenti, che hanno seguito ogni momento con grande attenzione e rispetto, partecipando al confronto e sperimentando in prima persona il baseball per ciechi durante la parte pratica dell’incontro. Per la SSD UniMe sono intervenuti, su delega del Presidente, gli atleti Giovanni Santamaria, Giuseppe Saja e Angela Scarcella, insieme alle allenatrici Emilia Ammirato, Luisa Colosi ed Emanuela Pianotti.

A concludere l’incontro è stato l’intervento della Presidente del Lions Club Messina Ionio, dott.ssa Mariangela Giammella, che ha sottolineato il valore sociale ed educativo dell’iniziativa, evidenziando l’importanza di costruire reti solide e durature tra scuola, associazioni sportive e territorio. Dalla SSD UniMe un sentito ringraziamento al Lions Club Messina Ionio per il gradito invito e all’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, nella persona della Dirigente Scolastica, per l’accoglienza e il sostegno dimostrato, confermando la piena disponibilità a partecipare attivamente ad altre iniziative analoghe, nella convinzione che l’incontro rappresenti soltanto l’inizio di un percorso più ampio di sensibilizzazione e inclusione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
“Tutti contano”, via al censimento dei senza fissa dimora: 130 volontari sulle strade di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED