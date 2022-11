La storia. Il food delivery a Messina, il servizio valorizza le eccellenze locali - Tempostretto

L'idea progettuale è dell'imprenditore messinese (milanese d'adozione) Roberto Ruggeri. Ecco come funziona

MESSINA – Arriva a Messina un nuovo servizio di delivery. Si legge in un comunicato: “Siamo un gruppo di imprenditori messinesi che hanno scelto di investire nel settore partendo dalla propria città: Messina. Un progetto imprenditoriale che poggia le basi su un’innovativa piattaforma software per la gestione e l’elaborazione delle ordinazioni e mira alla valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo cittadino con uno sguardo attento ai bisogni dei potenziali utenti. L’obiettivo è ambizioso. Mettere in rete non soltanto il servizio di ristorazione ma anche i negozi di vicinato, realtà locali, tra le quali ci sono spesso eccellenze del territorio, che non hanno gli strumenti necessari per distribuire i loro prodotti e che non risultano rilevanti per le multinazionali del food delivery”.

“Una storia d’amore per il territorio”

È l’idea progettuale che ha spinto l’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, milanese d’adozione, ad investire per l’ennesima volta a Messina. Afferma l’ideatore: “Una storia di amore per il territorio e innovazione che richiama al senso di comunità e destinata a diventare la fortuna di tutte quelle realtà economiche che troppe volte hanno pensato “è complicato”, “non ci riuscirò” abbandonando i propri sogni di digitalizzazione. Non diciamo che sia semplice. Non lo è. Siamo consapevoli anche della responsabilità sociale che fare impresa richiede e intendiamo mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto che si propone di fare la differenza nel settore del delivery”.

“Una sfida alle multinazionali”

“L’obiettivo – sostiene l’imprenditore – è diventare un punto di riferimento della comunità, per i valori che ci contraddistinguono. E vogliamo mettere in relazione i cittadini con tutte le realtà locali per le quali la vendita online con consegna a domicilio rappresenta una possibilità di accrescere il bacino di utenza e quindi il fatturato, innescando un circolo virtuoso di produzione e lavoro. Un altro obiettivo è quello di servire e di creare, dal 21 novembre, qualcosa di innovativo da messinesi per i messinesi. Fare impresa è possibile, farla al Sud anche e rilanciamo – conclude Ruggeri – sfidando le grandi multinazionali per offrire un’opportunità alle nostre realtà locali”.