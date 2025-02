La strada in via Santa Marta va sistemata: chiesta la messa in sicurezza

La vicepresidente della quarta municipalità Debora Buda e il capogruppo in Consiglio comunale di FdI Libero Gioveni hanno spiegato: "È stracolma di buche"

MESSINA – Una strada “stracolma di buche” su cui bisogna intervenire presto. La via in questione è la Santa Marta e a chiedere la messa in sicurezza urgente sono stati la vicepresidente della quarta municipalità Debora Buda e il capogruppo in Consiglio comunale di FdI Libero Gioveni.

I due, che appartengono allo stesso partito, hanno mostrato le foto della situazione di pericolo, nel tratto della via Santa Marta sotto al ponte Noviziato, quindi al Viale Italia. E in effetti l’asfalto appare tutt’altro che lineare, con buona pace dei rischi corsi dai mezzi a due ruote (e non solo).

Buda e Gioveni hanno spiegato: “Si auspica che l’intervento di ripristino della strada, stracolma di buche e dislivelli, sia quanto più rapido possibile, al fine di evitare danni a persone e/o cose, specie in considerazione dell’elevato traffico veicolare che interessa l’arteria che collega con l’imbocco autostradale di Messina Centro”.