La Svincolati Milazzo prepara la prossima stagione di serie B Interregionale - Tempostretto

Tre innesti, sei le conferme per la Svincolati Milazzo. A fine agosto l'inizio della preparazione.

MILAZZO – Nuovi innesti ed importanti conferme per la Svincolati Milazzo in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale, dopo aver dominato il girone di pertinenza dello scorso torneo di serie C Gold. Momento di intenso sviluppo della programmazione per la società guidata dal presidente Riccardo Giambo’. L’obiettivo è quello di consegnare a coach Francesco Trimboli un organico competitivo che possa puntare a raggiungere i playoff.

Il campionato di serie B prenderà il via il 1 ottobre e prevede una formula complessa. Dopo una prima fase in cui si affronteranno le squadre del proprio girone (siculo-calabro-campano)con gare di andata e ritorno, prevista una seconda fase caratterizzata dalla presenza di formazioni del girone pugliese-campano e altre otto gare obbligatorie. A seguire Play-Off e Play-Out. Concessa, intanto, l’agibilità totale al “Pala Milone” per 1774 posti.

Filippo Guerra. Il play-maker è uno dei nuovi innesti della Svincolati

Battaglia, Guerra e Odigie i nuovi innesti

Sul fronte mercato, il ds Luigi Maganza ed il direttore tecnico organizzativo Giovanni Perdichizzi lavorano in sintonia con lo staff tecnico.

Dopo aver comunicato l’ingaggio della guardia Pasquale Battaglia, il secondo ingaggio riguarda Filippo Guerra, playmaker, classe 1997, 189 cm, originario di Gualdo Tadino con alla spalle vari campionati di Serie B ed A2 a Piacenza.

Cresciuto in una famiglia in cui si è sempre respirata la pallacanestro, la carriera di Filippo inizia nella nativa Gualdo. Prima le giovanili, fino all’Under 17 disputata a Fabriano, a seguire l’esperienza di Latina. La svolta con il trasferimento a Piacenza, sempre in B, nel 2016/17, dove rimane per tre stagioni, con la promozione in A2 ottenuta nel 2018.

Da Piacenza, nell’estate 2019, il trasferimento al Soresina. E’ l’anno della sospensione per la pandemia, ma Filippo riesce comunque a mettersi in evidenza con minuti e percentuali di rilievo. Nella stagione 2020/21 approda a Palermo, ancora in B. Ad aprile il passaggio a Torrenova ed il raggiungimento della salvezza in B, fornendo un contributo importante e mettendo in mostra le sue caratteristiche di buon tiratore, ma anche di passatore e giocatore di grande duttilità.

Nel 2021/22 si trasferisce ad Empoli risultando determinante anche qui per la salvezza dei suoi. La stagione scorsa dapprima difende i colori di Montecatini, chiudendo poi la stagione ad Ancona, entrambe compagini di Serie B.

Altro innesto quello di Gift Odigie, ala, classe 2000, 196 cm nativo di Roma, proveniente dalla Robur Basket Osimo, è cresciuto nel Colleferro. Nella stagione 20/21 passa alla Virtus Valmontone, C Silver. A seguire tre campionati consecutivi in serie C Gold, vestendo le maglie di Cestistica Benevento, Roma e Robur Basket Osimo.

Con capitan Barbera, altre cinque conferme

Sei, invece, i confermati dalla passata stagione : Antonio Barbera, capitano, guardia, classe 1996, 188 cm, al suo sesto anno in maglia Svincolati. Hernan Sindoni, milazzese, ala, classe 1997, 198cm, terzo anno a Milazzo. Luca Bolletta, ala, classe 1992, 198cm, secondo anno a Milazzo. Federico Manfre’, ala, classe 1996, 194 cm, secondo anno in maglia bianco-blu. Valentas Tarolis, Centro, Lituano, classe 1991, 205 cm, seconda stagione anche per lui. Angelo Salvatico, play, classe 1999, 183 cm, al suo secondo anno a Milazzo.

Prevista per fine agosto l’inizio della preparazione pre-campionato.

