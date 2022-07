La Swimblu si conferma terza forza regionale Juniores. Ori anche per Iaria e Grifò - Tempostretto

Ai campionati regionali di nuoto spicca la prestazione di squadra della società mamertina. Brillano singolarmente Iaria per l'Unime e Grifò per la Power Team

La società mamertina del presidente Zappia bissa il risultato di marzo, quando a Paternò aveva ottenuto il podio di squadra nella categoria Juniores. Questa volta le gare per Juniores, Seniores e Cadetti si sono svolte a Catania in vasca all’aperto da 50 metri; mentre Messina, domenica scorsa presso la Cittadella Sportiva Universitaria, ha ospitato il campionato regionale per la categoria Ragazzi.

La Swimblu chiude terza nella classifica Juniores a 584 punti, davanti solo Poseidon Swim 598 e Polisportiva Nadir Palermo più distante a 785 punti. Unime segue in 15ª posizione e Power Team in 20ª. Spicca Giorgia Di Mario tra le milazzesi che conquista tre titoli regionali individuali, a cui si aggiungono le due staffette; l’atleta inoltre conquista qualche giorno dopo la vittoria tra le agoniste femmine nella 5 km del 5ª trofeo Plemmyron di Siracusa.

Si inverte la tendenza tra i Cadetti con la Power Team Messina miglior piazzata appena fuori dalla top10, undicesima, con 122 punti. Unime, Ulysse e Swimblu sono rispettivamente 16ª, 17ª e 19ª. Nella classifica Seniores solo Ulysse e Unime che chiudono agli ultimi due posti, rispettivamente 13ª e 14ª.

Le gare svolte a Messina invece vedono la classifica Ragazzi con i padroni di casa dell’Unime prima formazione locale in 12ª posizione con 132,50 punti. Swimblu e Ulysse e Power Team chiudono alla 20ª, 21ª e 23ª posizione. Per l’Ulysse però dalla categoria arriva un’altra soddisfazione al Miglio delle Sirene al Plemmirio, gara del GP Sicilia Openwater di Siracusa, con Gabriele Molonia che conquista il quarto posto assoluto e terzo di categoria.

I piazzamenti a podio

La Swimblu è campione regionale con le Juniores Giorgia Di Mario nei 1500 stile femminili, negli 800 stile e nei 400 stile; terza nei 200. Sofia Perdichizzi prima nei 100 e 200 stile, seconda nei 50 stile, terza 50 rana e bronzo negli 800 stile. Martina Zaccone prima 50 stile, seconda nei 50 farfalla e terza nei 100 stile. Antonino Cafarelli terzo 800 stile. Gloria Mazzù terza 100 rana e quarta nei 200 per soli 48 centesimi di secondo. Vittorie inoltre nelle staffette 4×100 e 4×200 stile con Perdichizzi, Di Mario, Pino, Zacocne. Da registrare nella categoria Cadetti anche l’argento di Chiara Sottile nei 50 rana.

Per l’Unime tra gli Juniores spicca Giorgia Iaria prima nei 50, 100 e 200 farfalla, seconda nei 100 stile e quarta 50 stile. Sottotono Antonio Bavastrelli che chiude quinto nei 1500 stile. Gli universitari nella categoria Ragazzi ottengono piazzamenti in finale, ma non sul podio, con Giacomo Giaconia, Davide Granata, Antonio Trimarchi e Samuele Bonasera.

Per la Power Team Messina buone prestazioni tra gli Juniores di Riccardo Sidoti secondo nei 50 e 100 dorso e terzo nei 50 rana. Ma va meglio tra i Cadetti il compagno Gianmarco Grifò, campione regionale nei 50 e 100 farfalla e nei 50 stile. Secondo posto per lui nei 200 farfalla e bronzo nei 100 stile. Tra i Ragazzi conquistano finali Arturo Merlino e Antonio Ammendolia.

Per l’Ulysse piazzamenti di rilievo per la Seniores Emanuela Andronico, terza nei 400 stile e quarta nei 200 farfalla e 200 stile. Tra i Cadetti Manuel Pio Dibilio spesso piazzato nei primi dieci vanta come miglior risultato il quarto posto nei 100 stile.