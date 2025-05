La Team Volley Messina affida a Laganà-Donato-Chitè la serie C maschile

Lo storico trio della pallavolo messinese si sposta dalla prima squadra femminile alla prima squadra maschile, un ritorno per Paola Laganà e Franco Donato dopo oltre quindici anni

MESSINA – La Team Volley Messina annuncia il nuovo staff tecnico della prima squadra maschile. La società si affida al trio che nella passata stagione ha guidato la prima squadra femminile; in serie C maschile quindi ci saranno Paola Laganà, Franco Donato e Daniele Chitè. Un trio collaudato fin dalla stagione 2021/2022, in quell’anno e anche il successivo sulla panchina dell’UniMe ottenendo una promozione dalla serie D femminile alla Serie C. Dal 2023/2024 il passaggio alla Team Volley Messina, altri due anni con il gruppo femminile e ancora un passaggio dalla serie D alla serie C. Qualche settimana fa è stato concluso il massimo campionato regionale, un gruppo con tantissime giovani fatte esordire e maturate in questi due anni. La coppia Laganà-Donato invece allena assieme da molto più tempo. Nella loro lunga esperienza l’ultima volta sulla panchina di una squadra maschile risale alla serie B2 con il Domenico Savio, nel triennio 2008-2010, dove Franco Donato si ritrovò a giocare ed allenare.

Le parole del nuovo staff tecnico

Paola Laganà, nuova allenatrice Team Volley Messina maschile: “C’è stato questo cambio, ci siamo messi a disposizione della società che aveva bisogno di una mano per la squadra maschile. È stata una scelta sofferta quella di lasciare le ragazze”.

Franco Donato, dirigente: “Per noi è un ritorno alla maschile che conosciamo bene, sistemi di allenamento e campionato saranno diversi. Allestiremo la squadra ripartendo dal gruppo dello scorso anno, dal progetto presentatoci dalla società ci sarà forte condivisione con Under19 e Under17 per rispettare il principio di valorizzare i giovani. Il percorso con le ragazze si interrompe per esigenze societarie ma siamo tranquilli perché continuerà la crescita con un nuovo allenatore già individuato dalla società. Ci avviciniamo al nuovo impegno con grande entusiasmo e cercheremo di creare quel mix tra esperti e meno esperti in gruppo affinché ci sia quel clima ideale per arrivare ai risultati, principi sportivi e umani camminano insieme e hanno stesso valore e importanza, principalmente quelli umani”.

Daniele Chitè, preparatore atletico: “Sicuramente con i ragazzi è diverso dalle ragazze, il gruppo è composto da atleti che giocano a beach e quindi il livello si mantiene più alto. Il lavoro forse sarà più semplice a settembre, sono ragazzi molto giovani ed è quindi molto stimolante questa nuova avventura. Per settembre manca ancora tempo ma ho buone sensazioni”.