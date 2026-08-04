Messina, si presenta il modello della Vara creato dall’orafo Correnti

Stamattina in cattedrale l'inziativa nel segno della tradizione orafa messinese

MESSINA – Sarà presentato oggi in cattedrale, alle 9.30, il modello in scala in argento della Vara realizzata dall’orafo e argentiere Alfredo Correnti. Vero esempio della tradizione orafa messinese.

Interamente realizzata in argento 925 millesimi con alcune parti dorate, è alta 40 cm. con ingranaggi e meccanismi capaci di mettere manualmente in movimento il Sole, la Luna e due cerchie di angeli.

Alla presenza del delegato arcivescovile per la basilica cattedrale, monsignor Roberto Romeo, l’artista Alfredo Correnti descriverà le fasi di realizzazione dell’opera d’arte.

Sarà presente l’assessore ai Beni e politiche culturali Enzo Caruso.