La Team Volley Messina rimonta e trionfa a Ragalna

Exploit fuori casa per la formazione peloritana che milita in serie C maschile. Donato: "Una vittoria che premia il lavoro"

MESSINA – La quarta giornata dei massimi campionati regionali di pallavolo va in archivio con la società Team Volley Messina che da una parte si gode una vittoria e dall’altra fa i conti con una sconfitta della formazione femminile a Milazzo.

La prestazione da incorniciare nel weekend arriva dalla squadra maschile, impegnata sabato sera a Ragalna, che supera al tiebreak il Volley Club. Una battaglia vera e propria durata oltre due ore e mezza e che ha visto capitan Germanà e compagni esaltarsi tanto in difesa quanto in attacco sopperendo anche ad alcune assenze e riscattandosi dell’ultima partita giocata. Sempre in trasferta due settimane fa era arrivata la sconfitta al quinto set, anche lì battagliando oltre le due ore. Sugli scudi in questa quarta giornata e in doppia cifra Arena (26), Cucinotta (17) e Ponnambalanar (11).

Ragalna – Team Volley Messina 2-3

Nel sestetto di partenza i coach Laganà e Donato scelgono di schierare Grimaldi al palleggio e Cucinotta suo opposto, in banda Arena e la novità Zuccaro, centrali Ponnambalanar e D’Arrigo con Germanà libero. In quasi tutti i finali di set la panchina sceglierà di cambiare la diagonale con l’ingresso della coppia Donato-Arcidiacono, quest’ultimo jolly della squadra avendo fatto più ruoli da inizio stagione.

Primo set quasi a freddo per i messinesi che si ritrovano a inseguire 18-11, la reazione non è mai efficace se non sul finale quando dal 24-17 vengono annullati tre set point, ma il parziale termina 25-20 per i locali. Nel secondo parziale scappa via nuovamente Ragalna sull’8-4, la Team Volley Messina opera il sorpasso con Arena sull’11-12 e da lì comincia la battaglia. Le due squadre arrivano praticamente punto a punto fino al 22-22, poi il primo tempo di Ponnambalanar e l’attacco di Arena issano gli ospiti ai set point col set che prende la strada di Messina sul 23-25. Nel terzo scappa via Messina, 1-3 con punto di break firmato Zuccaro. Da lì i peloritani resistono al ritorno degli etnei e mantengono sempre qualche punto di vantaggio, divario massimo 17-23 pochi momenti prima di chiudere il parziale per 20-25. Nel quarto Messina sembra metterla definitivamente in discesa ritrovandosi 2-5, arriva il contro parziale di Ragalna (7-2) che porta i padroni di casa avanti 9-7. Come nel secondo set si procede punto a punto fino al 16-16, poi calo ospite e locali che scappano via sul 22-17, vantaggio massimo, e mandano la contesa al tiebreak sul 25-20. Nel quinto e decisivo set D’Arrigo e Arena operano il break (1-3), Ragalna impatta sul 4-4 e si cambia campo sul 6-8 dopo il muro di Ponnambalanar e l’ennesimo punto messo giù da Arena. Da quel momento il vantaggio ospite aumenta fino all’8-13, la panchina di casa tenta il tutto per tutto chiamando time out ma al rientro la Team Volley Messina archivia la pratica sul 9-15 sfruttando un errore in attacco locale.

Le dichiarazioni post partita

Franco Donato, tecnico e dirigente: “Come ho detto altre volte stiamo lavorando molto sull’aspetto tattico e l’atteggiamento positivo e propositivo anche quando si gioca fuori casa. La cosa che più ci soddisfa è non aver mai staccato l’attenzione dalla partita, portiamo a casa due punti con il piccolo rammarico di quel calo nel quarto set. Una vittoria comunque che premia il lavoro che stiamo facendo. Come detto più volte abbiamo la fortuna di avere tanti atleti a disposizione, in settimana abbiamo avuto infortunati De Francesco, Bartolomeo, Spavara, ma cambiando gli interpreti constatiamo che l’organizzazione di gioco resta”.

Marco Grimaldi, palleggiatore: “È stata una battaglia e questa volta ci è andata bene. Contento della prestazione del gruppo, abbiamo lottato, attaccato e difeso. Perdere il quarto set poteva destabilizzarci ma abbiamo reagito e vinto al quinto. Siamo stati molto bravi, lo dico ai miei compagni in ricezione soprattutto, più facile poi giocare in attacco con il nostro opposto siamo passati diverse volte, in definitiva oggi è andato tutto bene”.

Risultati 4ª giornata

Pedara – Giarratana 0-3

Giarre – Modica 3-0

Misterbianco – Gela 1-3

Astra Ct – Pozzallo 0-3

Ragalna – Team Volley Messina 2-3

Riposava Paternò

Classifica Serie C girone B m

Gela 11; Giarre 10; Giarratana, Pozzallo 9; Team Volley Messina 6; Ragalna 4; Misterbianco, Modica, Astra Ct 3; Paternò 2; Pedara 0.