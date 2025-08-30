La Team Volley Messina riprende le attività con prime squadre e settori giovanili

A cavallo di questo weekend serie C maschile, serie C femminile e squadre giovanili tornano ad allenarsi. La società svela i prossimi appuntamenti

MESSINA – Al termine di agosto e con settembre che incombe la Team Volley Messina richiama i suoi atleti per la preparazione pre-stagionale. Da qualche giorno infatti gli atleti della Serie C maschile hanno iniziato a lavorare per il momento in spiaggia, mentre settimana prossima toccherà alle atlete della Serie C femminile ma anche tutti i gruppi giovanili che si alterneranno in palestra alla Juvara per la ripresa delle attività a pieno regime.

Si torna al lavoro dunque con i due rinnovati staff tecnici, al maschile il trio Laganà-Donato-Chitè, trasferitosi dal settore femminile dove ora ci saranno Di Mauro-Romano. Per quanto riguarda i roster le due prime squadre ripartiranno entrambe dallo zoccolo duro di pallavolisti che hanno preso parte alla scorsa stagione. Tante conferme dunque che saranno svelate nelle prossime settimane quando la società traccerà pure gli obiettivi stagionali.

Nel frattempo i dirigenti, dopo aver messo in condizione le squadre di allenarsi si preparano a tre appuntamenti: un’altra giornata di beach volley organizzata in città presso la spiaggia del Ringo per sabato 30 agosto; la conferenza stampa a Palazzo Zanca per presentarsi alla cittadinanza; infine un open day di due giorni, lunedì 8 e martedì 9 settembre, per far avvicinare altri giovani alla realtà biancorossa.