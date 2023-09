La tirannia delle auto sui marciapiedi a danno di chi è in carrozzina e passeggino - Tempostretto

Non rassegniamoci all'incivilltà: le foto di stamattina, 18 settembre, nel centro di Messina

Foto di Giuseppe Fontana

MESSINA – Parcheggi incivili. Le zone fotografate da Tempostretto fanno parte del centro città, tra via Felice Bisazza, via Lenzi e corso Cavour. E sono di stamattina. Ma il problema è ovunque, a Messina, e a ogni ora. Quando si parcheggia nell’angolo del marciapiede, come nella foto in evidenza, si ostacolano le persone in carrozzina e chi deve passare con i passeggini. Soprattutto si dà un colpo mortale al vivere civile.

Nella seconda fotografia, l’auto è parcheggiata sulle strisce, dopo aver fatto un’inversione a U dalla corsia preferenziale. Nel terzo caso, assistiamo a un’occupazione “militare” dei marciapiedi, rubati ai pedoni.

Lo ribadiamo: se vogliamo avviare una nuova stagione di diritti e doveri, a Messina, dobbiamo pretendere il massimo non solo dagli amministratori ma anche da noi stessi. Noi, cittadine e cittadini di questa città che deve recuperare in ogni ambito: dalla civiltà e l’educazione alle emergenze sociali ed economiche.

Articoli correlati