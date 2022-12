La Top Spin Messina chiude l'anno con una vittoria a Reggio Emilia - Tempostretto

Esaltante vittoria a Villa Bagno, brilla il trio tutto italiano composto da Matteo Mutti, Leonardo Mutti (doppietta) e Marco Rech Daldosso

REGGIO EMILIA – La Top Spin Messina WatchesTogether saluta il 2022 con una netta vittoria in trasferta. Da applausi la prova della squadra allenata da Wang Hong Liang che si è imposta per 4-0 sul campo del Tt Reggio Emilia Grissin Bon, nella gara valida per la settima ed ultima giornata d’andata di Serie A1 di tennistavolo. A Villa Bagno ha brillato il trio tutto italiano composto da Matteo Mutti, Leonardo Mutti (doppietta) e Marco Rech Daldosso contro una formazione che recentemente aveva spaventato la capolista Apuania Carrara.

Grazie a questo successo la Top Spin Messina sale a quota 10 punti, appaiando almeno momentaneamente in vetta l’Apuania Carrara che sarà impegnata a Norbello. Per la compagine del presidente Giuseppe Quartuccio il modo migliore per chiudere un meraviglioso anno che rimarrà nella storia come quello del secondo scudetto. L’appuntamento è per l’11 gennaio 2023, quando si giocherà Top Spin Messina-Tt Genova Cervino della prima giornata di ritorno di Serie A1.

Tt Reggio Emilia – Top Spin Messina 0-4

Matteo Mutti ha dato un segnale chiaro battendo 3-1 Alin Marian Spelbus nella sfida più quotata che apriva il programma. Il pongista della Top Spin è partito forte (6-0), indirizzando subito il primo set, chiuso 11-5. Nella seconda frazione M. Mutti si è trovato sotto (3-4), ma ha rimontato con quattro punti di fila, prevalendo anche in questa occasione per 11-5. Il rumeno ha reagito nel terzo parziale, andando in avvio sul 5-0 e giungendo al traguardo (11-5), nonostante l’ospite fosse riuscito ad annullare i primi due set-point. Assai vibrante il quarto, con M. Mutti ribaltato da 5-2 a 6-7 dopo il time-out chiamato dagli emiliani. Sul 7-9 in favore di Spelbus, M. Mutti ha tirato fuori gli artigli e mettendo a segno quattro punti ha conquistato di slancio l’incontro.

Di uno scatenato Leonardo Mutti il secondo sigillo di serata grazie al 3-1 inflitto a Daniele Pinto. Un successo arrivato dopo che il giocatore della Top Spin si era lasciato sfuggire in extremis il primo set. Avanti 10-9 e poi 11-10, L. Mutti non è riuscito a concretizzare le due chances a propria disposizione, cedendo alla fine per 11-13 alla prima opportunità per Pinto. L. Mutti, davvero travolgente, ha però preso il largo imponendosi nel secondo per 11-3 e macinando punti anche nel proseguo della gara. Il copione si è ripetuto infatti sia nel terzo, vinto per 11-2, che nel quarto set, concluso 11-3.

Sempre per 3-1 la bella affermazione di Marco Rech Daldosso nei confronti di Alessandro Baciocchi. Il portacolori della Top Spin è stato ripreso da 5-2 a 5-5, poi ha nuovamente allungato (8-5), aggiudicandosi il primo set per 11-8. Nel secondo è stato invece Baciocchi a prevalere 11-9, sfruttando la terza opportunità. Equilibrio nella terza frazione fino al 5-5, con Rech bravo a staccarsi (8-5) e ad involarsi verso l’obiettivo (11-7). Dal 9-8 per Baciocchi, nel quarto parziale, il bresciano ha compiuto la sua splendida rimonta, confezionando i tre punti decisivi per vincere l’incontro.

Leonardo Mutti ha quindi superato con un rotondo 3-0 Alin Marian Spelbus, facendo definitivamente calare il sipario. Incamerato il primo parziale per 11-9, al quarto set-point utile, la sfida si è messa in discesa per L. Mutti che ha accelerato nel secondo dal 6-6, passando 11-8. Anche nel terzo la parità ha retto sino al 6-6, poi i cinque punti del lombardo hanno fatto maturare la vittoria finale.

Tabellino

Alin Marian Spelbus-Matteo Mutti 1-3 (5-11, 5-11, 11-5, 9-11)

Daniele Pinto-Leonardo Mutti 1-3 (13-11, 3-11, 2-11, 3-11)

Alessandro Baciocchi-Marco Rech Daldosso 1-3 (8-11, 11-9, 7-11, 9-11)

Alin Marian Spelbus-Leonardo Mutti 0-3 (9-11, 8-11, 6-11)

