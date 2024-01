La Top Spin Messina guarda a Carrara, il tecnico Puglisi: “Daremo filo da torcere”

Il vice allenatore e il pongista Giovannetti, dopo la convincente vittoria su Norbello, guardano già alla prossima sfida contro la capolista Carrara. Le loro parole

MESSINA – Il nuovo anno e il girone di ritorno è iniziato con la vittoria della Top Spin Messina contro Norbello e, grazie ai punti ottenuti, la formazione peloritana è salita al secondo posto solitario nella classifica di Serie A1. “Era importante iniziare bene il girone di ritorno – ha detto il vice allenatore Marcello Puglisi – soprattutto perché all’andata era stata molto combattuta. Gli avversari sono di assoluto valore e hanno offerto una prova convincente, poteva essere una vittoria più rotonda visto che Amato era avanti un set e ha avuto set point nei successivi due. Va comunque bene così era importante vincere oggi e abbiamo vinto”.

La Top Spin Messina quest’anno può contare su atleti tutti italiani e schierare la formazione giusta può fare la differenza: “Non è semplice decidere chi fare giocare – ammette Puglisi – i ragazzi sono tutti di un livello alto ed equilibrato tra di loro. È difficile scegliere con Liang ma diventa importante avere la possibilità di interscambiarli, questo senza avere stranieri in rosa ci permette di mantenerci ai vertici del campionato”.

Sulla sfida contro Carrara, prossimo impegno in campionato, e gli obiettivi del 2024 conclude: “Finora con Carrara gli incontri sono stati molto combattuti, cercheremo nella prossima giornata di continuare su questo trend e dare loro filo da torcere. I toscani hanno un potenziale forte con gli stranieri e Bobocica, noi non ci tiriamo indietro e faremo il nostro. Per il nuovo anno ci auguriamo di avere sempre, come è stato oggi (riferimento alla partita contro Norbello, ndr), un pubblico numeroso che ci sostiene. Anche se sono scaramantico dico cerchiamo di portare a casa qualche titolo”.

Giovannetti: “Proviamo a fare punti a Carrara”

Il più giovane del gruppo ha firmato il successo contro Norbello con il sigillo finale a chiudere la sfida, così Tommaso Maria Giovannetti nel post partita: “Bella vittoria, la prima del 2024, volevamo fortemente partire bene in quest’anno dopo che il 2023 non era finito come volevamo. Abbiamo vissuto tre giorni intensi di allenamenti per prepararla qui a Messina e siamo contenti di come è andata”.

Proiettandosi già al futuro: “Siamo secondi per la prima volta mi sembra quest’anno, abbiamo adesso dieci punti e davanti solo Carrara che sarà la nostra prossima avversaria. Prepareremo al meglio la sfida contro loro e il segnale che abbiamo mandato oggi è che siamo una squadra che vuole rimanere nelle posizioni di testa e proveremo ora a fare punti in casa dell’Apuania”.

In stagione già due incontri tra Top Spin Messina e Apuania Carrara. Nel match di andata pareggio 3-3 a Villa Dante, dal due pari Stoyanov cede al quinto in un match tirato contro Pucar, poi Mutti piega Bobocica per il pari finale. La seconda volta le due squadre di sono incontrate al PalAvenza di Carrara per la Supercoppa Italiana, vinta dai locali per 5-2, ma Messina era andata avanti con le vittorie di Matteo Mutti su Bobocica e quella sorprendente di Giovannetti contro Andrej Gacina al punto decisivo del quinto. Poi Carrara rimontò 5-2, ma Stoyanov perse le sue tre partite tutte al quinto set dimostrando comunque il grande equilibrio in campo.

