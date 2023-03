La Top Spin Messina ingaggia Niagol Stoyanov per la prossima stagione - Tempostretto

La società del presidente Giuseppe Quartuccio ha raggiunto l’accordo con il forte atleta bulgaro classe 1987 che sarà in rosa nel 2023/2024

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Niagol Stoyanov che verrà formalizzato in vista della prossima stagione sportiva. Attaccante destro dalle indiscusse doti tecniche, nato a Sofia, in Bulgaria, il 31 maggio 1987, ma cresciuto nel nostro Paese, è il Campione Italiano Assoluto in carica. Nel 2022 a Biella, tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, ha ottenuto il terzo titolo a livello individuale in carriera dopo quelli già centrati nel 2014 e 2018. Nella manifestazione svoltasi un anno fa in terra piemontese si è aggiudicato pure l’oro nel doppio misto in coppia con Giorgia Piccolin. Ben sedici, inoltre, i titoli italiani vinti in ambito giovanile ed una medaglia di bronzo nel doppio maschile Juniores ai Campionati Europei Giovanili 2005 ad arricchire il suo prestigioso palmarès.

Un colpo decisamente importante messo a segno dalla società del presidente Giuseppe Quartuccio che è riuscita nell’intento di riportare Stoyanov in Italia dopo sette stagioni disputate nel quotato campionato francese, dove ha indossato per cinque anni la maglia del Caen Ttc e per due ha militato tra le file del Pontoise Cergy, con all’attivo un campionato Pro B vinto e 6 stagioni in Pro A. In Italia ha invece conquistato lo scudetto a squadre nel 2011 col Cus Torino.

Tra gli uomini simbolo della Nazionale azzurra, Stoyanov ha preso parte a dodici edizioni dei Mondiali e a tredici Campionati Europei, oltre che a tre Giochi del Mediterraneo e a due Giochi Europei. Attualmente è numero 125 della classifica mondiale Ittf (best ranking 61°). Per la Top Spin Messina WatchesTogether, sempre concentrata tra presente e futuro, Niagol Stoyanov rappresenta certamente un innesto di assoluto valore nell’opera di rafforzamento dell’organico che affronterà la stagione 2023/2024.