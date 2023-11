La Top Spin Messina ottiene la prima vittoria in trasferta a Napoli - Tempostretto

Al PalaVesuvio intera posta per i peloritani in serie A1 di tennistavolo. Due sigilli di Mutti e uno a testa per Amato e Giovannetti

NAPOLI – Prima vittoria esterna del campionato per la Top Spin Messina che batte 4-1 il Gg Sant’Espedito Napoli. Nella quinta giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile la compagine del presidente Giorgio Quartuccio ha prevalso al PalaVesuvio grazie all’apporto di Matteo Mutti (doppietta), Antonino Amato e Tommaso Giovannetti, dando continuità al successo casalingo ottenuto contro la Marcozzi.

La Top Spin Messina WatchesTogether esulta in Campania passando per 4-1 e balza al secondo posto in classifica a quota 6 insieme alla Marcozzi. Domenica prossima (12 novembre) ancora un appuntamento esterno, avversaria Il Circolo Prato 2010.

Sant’Espedito Napoli – Top Spin Messina 1-4

Nel primo singolare Matteo Mutti ha superato senza patemi Francesco Palmieri. Rotondo 3-0 per il mantovano, che si è imposto sull’atleta partenopeo 11-4, 11-2, 11-3, conducendo i giochi dall’inizio alla fine. Bel successo, poi, per Antonino Amato, 3-0 contro lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza (all’esordio stagionale), dopo tre set tiratissimi. L’iberico è partito meglio (4-0) e si è trovato avanti sul 9-6, ma Amato lo ha sorpassato con quattro punti di fila. Set-point annullato dal padrone di casa che ne ha avuto pure uno a suo favore, senza concretizzarlo. Amato ha fatto centro al terzo tentativo, passando 14-12. Incredibile l’andamento del secondo parziale. Dal 10-2 per De Las Heras Plaza il palermitano ha sventato, una dopo l’altra, le otto (!) chances del rivale per chiudere il discorso, agganciandolo sul 10-10. Neppure il time-out è giovato in quei frangenti al giocatore di Napoli. Inerzia totalmente capovolta. Sull’11-10 Amato non ha trasformato la prima opportunità, ma è riuscito comunque a tagliare il traguardo per 13-11, coronando una straordinaria rimonta. Amato ha quindi completato l’opera nella terza frazione, sempre ai vantaggi, per 12-10, sfruttando il secondo match-point disponibile.

Tommaso Giovannetti si è arreso soltanto all’ultimo set (2-3) contro Anastasios Riniotis. Il primo parziale è finito per 12-10 nelle mani del greco, che ha recuperato dal 10-9 per Giovannetti. Nel secondo il romano è stato rimontato da 8-4 a 8-9, ma è prontamente ripartito. Giovannetti ha avuto una prima palla set sul 10-9, andando a segno alla seconda per il 12-10. Anche la terza frazione si è decisa ai vantaggi, con l’atleta della Top Spin che non ha sfruttato il set-point sul 10-9, lasciando strada a Riniotis (12-10). L’11-3 di Giovannetti ha poi rinviato il discorso alla “bella”, dove l’ellenico ha fatto suo l’incontro timbrando l’11-9.

Altra prestazione impeccabile di Matteo Mutti, 3-0 a Rafael De Las Heras Plaza. Il lombardo è scattato sul 7-4 e ha conquistato il set iniziale per 11-7. Mutti ha condotto sempre anche nel secondo, portandosi sull’8-4 e, nonostante il ritorno del rivale (9-8), ha chiuso 11-9 al secondo set-point. Nel terzo Mutti ha cancellato un set-point al padrone di casa sul 10-11, non ha sfruttato il match-point sul 12-11, ma ha festeggiato a quello successivo (14-12), regalando così il 3-1 alla Top Spin.

Il sigillo di Tommaso Giovannetti, 3-0 ai danni di Francesco Palmieri, ha determinato la vittoria finale della squadra allenata da Wang Hong Liang. Il primo parziale è stato il più duro, con Giovannetti che ha raggiunto l’obiettivo ai vantaggi per 14-12, alla terza occasione, dopo aver salvato un set-point sul 9-10. Incamerato anche il secondo per 11-8, accelerando dal 6-5, il pongista capitolino ha agevolmente archiviato il discorso nel terzo (11-3), ipotecato in virtù di una partenza sprint (6-0).

Tabellino

Francesco Palmieri-Matteo Mutti 0-3 (4-11, 2-11, 3-11)

Rafael De Las Heras Plaza-Antonino Amato 0-3 (12-14, 11-13, 10-12)

Anastasios Riniotis-Tommaso Giovannetti 3-2 (12-10, 10-12, 12-10, 3-11, 11-9

Rafael De Las Heras Plaza-Matteo Mutti 0-3 (7-11, 9-11, 12-14)

Francesco Palmieri-Tommaso Giovannetti 0-3 (12-14, 8-11, 3-11)

