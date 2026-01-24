La Top Spin Messina riparte da Villa Dante nel girone di ritorno

Dopo la pausa per la Coppa Italia, vinta dalla formazione peloritana, il campionato riparte contro la terza della classe per i ragazzi di coach Wang Hong Liang

MESSINA – Riprende la Serie A1 maschile di tennistavolo. Dopo aver sollevato ad Ancona la terza Coppa Italia della sua storia, la Top Spin Messina WatchesTogether torna in campo tra le mura amiche per ospitare il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, nella prima giornata del girone di ritorno, sfida che si preannuncia dall’elevato livello di contenuti tecnici. L’appuntamento è previsto domenica 25 gennaio, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), con inizio alle ore 17, sotto la direzione arbitrale affidata a Carolina Carrolo. La sfida da calendario si sarebbe dovuta disputare in trasferta, ma ad inizio anno, complice i ritardi nella consegna della palestra, era stata chiesta l’inversione di campo.

Torna in casa la Top Spin Messina

Per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà il primo match casalingo del 2026 e rappresenterà dunque l’occasione di riabbracciare i propri tifosi, anche per celebrare il trofeo conquistato nelle Marche dal gruppo formato dal moldavo Vladislav Ursu e dagli “azzurri” Niagol Stoyanov, Danilo Faso e Antonino Amato, guidati in panchina da coach Marco Faso, protagonisti di un’avventura esaltante nella Final Four di inizio anno. Pronta adesso a rituffarsi sul campionato, la Top Spin Messina WatchesTogether ha chiuso quarta al giro di boa con 12 punti, avendo collezionato quattro vittorie e tre ko nel suo ruolino di marcia.

L’avversario Muravera

Il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici precede i peloritani occupando la terza posizione a quota 14, bottino frutto di cinque successi e due sole sconfitte, in una classifica che vede al comando la coppia composta da Alfa Food Bagnolese e Tennistavolo Sassari (17). Nel roster del Muravera, come stranieri, figurano il russo Sadi Ismailov, ex della Top Spin, lo sloveno Deni Kozul, il franco-algerino Mehdi Bouloussa e il moldavo Andrei Putuntica. Tra gli italiani spicca il giovanissimo Francesco Trevisan, compagno di Nazionale di Danilo Faso: insieme hanno vinto una storica medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Giovanili Under 15. Jacopo Cipriano e Antonio Giordano completano l’organico. All’andata la Top Spin Messina WatchesTogether si impose in Sardegna per 3-2 nel turno inaugurale, con un sigillo a testa di Vladislav Ursu, Danilo Faso e Niagol Stoyanov.

Rinviata Messina Servigliano

Come reso noto dalla FITeT, la gara Top Spin Messina WatchesTogether-Virtus Servigliano, valida per la 2^ giornata di ritorno di Serie A1, originariamente in programma domenica 1 febbraio a Villa Dante, è stata invece ufficialmente rinviata a sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 17.