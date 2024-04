La Top Spin Messina si prepara allo sprint finale in campionato

In questo aprile la società pelortiana è attesa da quattro sfide in diciassette giorni per chiudere la stagione regolare

MESSINA – Il mese di aprile vedrà la Top Spin Messina impegnata nuovamente a Villa Dante dopo tante settimane lontana. L’ultima competizione per gli uomini di Wang Hong Liang è stata la Coppa Italia giocata a Carrara, che ha visto i peloritani cedere all’atto finale.

In questo aprile torna il campionato le sfide programmate già in questo fine settimana quando venerdì 5 la Top Spin Messina attende il Sant’Espedito Napoli in casa per la 10ª giornata di campionato, a seguire domenica trasferta a Cagliari per recuperare la sfida valida per la nona giornata contro la Marcozzi. Il venerdì successivo, 12 aprile, si torna a Villa Dante per l’ultima in casa della stagione regolare contro Il Circolo Prato. La conclusione del campionato arriverà il 21 aprile in casa della Paninlab Bagnolese.

Obiettivo confermare il secondo posto

La formazione cara al presidente Quartuccio ha ormai poco da chiedere alla stagione regolare con la capolista Apuania Carrara che ha approfittato e anticipato due suoi turni negli ultimi giorni. Così si è portata avanti in classifica a 18 punti, davanti alla Top Spin Messina con 11, a Marcozzi e Tennistavolo Norbello con 9, alla Polisportiva Bagnolese con 7, al Circolo Prato 2010 con 4 e al Sant’Espedito Napoli con 2. TT Norbello, Il Circolo Prato 2010 e Sant’Espedito hanno due partite in meno e Top Spin Messina, Marcozzi e Bagnolese tre in meno.

Serve mantenere la seconda piazza per avere un vantaggio nella semifinale playoff per l’assegnazione dello scudetto e poi probabilmente, come già successo nelle stagioni precedenti, si proverà a contendere lo scudetto all’Apuania Carrara in finale. A meno di grosse sorprese che vedrebbero i toscani o i siciliani uscire anticipatamente in semifinale.

Articoli correlati